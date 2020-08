A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on Jun 5, 2019 at 5:53am PDT

<p>Legendarni glumac <strong>Ryan Reynolds</strong> (43) ima razloga za slavlje. Najveći najveći proizvođač žestokih alkoholnih pića na svijetu, Diageo, objavio je da kupuje Aviation American Gin, čiji je suvlasnik upravo Reynolds, javlja<a href="https://www.theguardian.com/business/2020/aug/17/daigeo-to-buy-ryan-reynolds-aviation-gin-in-deal-of-up-to-610m"> The Guardian</a>.</p><p>Iznos koji su dogovorili u sljedećih deset godina mogao bi narasti na vrtoglavih 610 milijuna dolara, odnosno gotovo četiri milijarde kuna.</p><p>Reynolds je postao zaštitno lice Aviation American Gina nakon što je u veljači 2018. kupio značajni udio u kompaniji. Diageo je osim Aviation American Gina kupio i njegovog većinskog vlasnika, kompaniju Davos Brands, u čijem su vlasništvu i Astral Tequila, Sombra Mezcal i Tyku Sake. </p><p>Reynolds će zadržati udio u Davos Brandsu, a zasad nije poznata sudbina njegove uloge glasnogovornika Aviation Gina, koji je prošle godine zabilježio stopostotni rast prodaje. Taj se gin prodaje po cijeni od 27 dolara (oko 171 kunu) za 750 mililitara.</p><p>- Koliko daleko biste vi otišli za svoju kompaniju? To je pitanje koje se pitam svakog dana. Nakon što sam se zaljubio u Aviation, nisam kupio još jednu bocu, kupio sam čitavu kompaniju. Kad je Aviation postao najbrže rastući gin na svijetu, počeo sam raditi još više. Zato sam, kad su iz Aviationa nedavno predložili da napravimo boce s potpisom, odlučio ispuhati svaku bocu osobno. I zatim ih gravirati. Ručno. Jer, možete li ikad zapravo otići predaleko kad se o vašoj kompaniji radi? Ja mislim da ne možete - ispričao je glumac u spotu u kojemu ispuhuje boce Aviationa.</p><p>Nekoliko mjeseci ranije Reynolds je na društvenim mrežama objavio fotografije sa seta snimanja spota u Istri.</p><p>Spot je snimio u pauzama od snimanja holivudskog blockbustera 'The Hitman's Wife Bodyguard' zbog kojeg je došao u Lijepu Našu, i to u društvu <strong>Salme Hayek</strong> (53) i <strong>Samuela L. Jacksona</strong> (71).</p>