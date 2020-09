Dobro skrivana TV tajna: 'Doris i Boris nisu tražili da se njihove scene sada izbace iz Superpara'

Nije dugo trebalo da na društvenim mrežama krenu komentari kako su bivši supružnici trebali zamoliti RTL da izbaci njihove scene kako nitko, a ni oni sami, ne bi morali gledati par koji dokazuje da je 'superpar'

<p>Voditeljica i glumica <strong>Doris Pinčić </strong>(32) i glazbenik <strong>Boris Rogoznica</strong> (31) pojavili su se u drugoj sezoni showa 'Superpar'... bila je to vijest koja je početkom tjedna zatekla mnoge. S obzirom na to da su show snimali koncem 2019., dok je dvojac još uvijek bio zajedno, a onda su u lipnju ove godine javno obznanili prekid, gledatelji su bili zbunjeni.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doris i Boris ulaze u 'Superpar'</strong></p><p>Neki su na društvenim mrežama u komentarima tvrdili da show ide uživo i da su se pomirili, ali brzo su jedni druge razuvjerili i dokazali kako se ne radi o obnovi ljubavi već o unaprijed snimljenim epizodama. To nam je potvrdio i RTL: </p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S DORIS:</strong></p><p>- Druga sezona RTL-ove zabavne emisije 'Superpar' snimala se krajem 2019. godine dok su, sada već bivši supružnici, Pinčić - Rogoznica bili u braku. Svoju su ulogu 'celebrity para', u dvije epizode koje ćemo prikazati potkraj sezone, odradili profesionalno i u duhu emisije. Do tada, svi će se dobro zabaviti i uživati uz briljantnog Enisa Bešlagića i osam parova u borbi za veliku novčanu nagradu i titulu 'Superpara'. Njihove izazove, drame i preispitivanja naši gledatelji mogu pratiti od ponedjeljka do četvrtka od 21 sat - istaknuli su. </p><p>U jednoj od najava vidimo scenu u kojoj Rogoznica u donjem rublju hoda po mračnoj sobi dok ga voditeljica HRT-ove emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' navodi kuda da ide pa gledatelji jedva čekaju vidjeti kako će se par ponašati pred kamerama. Njihovo pojavljivanje u showu još će više podići gledanost ove inače odlično prihvaćene emisije, a informacija da će upravo Doris i Boris biti 'celebrity par' u ovoj sezoni bila je dobro čuvana tajna. </p><p>Nije dugo trebalo da na društvenim mrežama krenu komentari kako su bivši supružnici trebali zamoliti RTL da izbaci njihove scene kako nitko, a ni oni sami, ne bi morali gledati par koji dokazuje da je 'superpar', a više nisu zajedno. O svemu tome očitovala se i spomenuta televizija: </p><p>- Doris Pinčić i Boris Rogoznica nisu kontaktirali produkciju emisije 'Superpar' kako bi tražili izbacivanje scena u kojima su oni prikazani, niti je RTL razmatrao mogućnost izbacivanja scena s bivšim supružnicima, kao ni snimanja scena s novim celebrity parom. Dvije epizode u kojima sudjeluju Pinčić i Rogoznica u planu su za emitiranje pred kraj sezone - piše <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/gledatelje-zabavlja-kako-ce-doris-pincic-i-boris-rogoznica-na-tv-ekranima-pokusati-dokazati-da-su-superpar-rtl-tvrdi-nisu-trazili-izbacivanje-scena-1044735" target="_blank">Slobodna Dalmacija</a>. </p><p>Podsjetimo, par je početkom lipnja preko svojih Instagram profila potvrdio da se razilaze jer već neko vrijeme nisu životni partneri, ali su naglasili kako ostaju prijatelji i roditelji savršene djece koju su zajedno stvorili. Skoro dva mjeseca nakon te objave u javnost je sa šokantnim informacijama izašla bivša kandidatkinja 'Farme', glazbenica <strong>Alex Ognjena</strong> (37).</p><p>Otkrila je da je od 2016. do sredine jeseni 2019. godine imala aferu s Borisom. Čuli su se gotovo svaki dan, on joj se znao pojadati ako bi imao bračnih problema, a Alex se povukla kad su Boris i Doris počeli razmišljali o razdvojenom životu.</p><p>- Naša afera bila je nabijena strašću, no ja sam se povukla iz toga jer sam shvatila da mu treba vremena da riješi odnose koji su bili puno dublji i kompliciraniji od našega. Da se ne lažemo, seksualna privlačnost među nama bila je vrlo snažna. I to dugo. Njega su privlačili, vjerojatno, moj slobodan duh i znatiželja. Opuštena sam i volim eksperimentirati - ispričala nam je Ognjena.</p><p>Zbog cijele situacije Boris se ispričao bivšoj supruzi i poručio: </p><p>- Žao mi je što sam u trenutku osobne slabosti popustio muškim hormonima i napravio veliku pogrešku koja će me pratiti cijeli život. Najviše mi je žao što sam time povrijedio svoju obitelj i prijatelje, moje najmilije. Nadam se da će smoći snage oprostiti mi jednoga dana - rekao je pjevač.</p><p> </p>