Doček Nove godine u Karlovcu na Promenadi: Dnevni uz DJ-a, večernji uz Maju Šuput

Završni dani Adventa u Karlovcu donose savršenu priliku za druženje, zabavu i upijanje prave blagdanske atmosfere. Grad će vrvjeti glazbom, smijehom i veselim sadržajima za sve generacije – od kreativnih radionica i sportskih aktivnosti do koncerata i spektakularnog vatrometa. Bilo da dolazite s obitelji, prijateljima ili sami, Advent u Karlovcu pruža nezaboravno iskustvo.

Foto: PROMO

Posebnu pažnju privlače doček u podne za odrasle na Promenadi za koji je zadužen DJ Faraoh, a ugostiteljske kućice otvaraju se u 11 sati; tradicionalni Novogodišnji koncert s Majom Šuput, uz glazbu, ples i spektakularni vatromet koji će nebo iznad Promenade zasvijetliti i Karlovac uvesti u 2026. godinu u velikom stilu.

Foto: PROMO

A tu je svakako i Dječji doček Nove godine u podne na Gradskom klizalištu kod Sokolskog doma, idealan za najmlađe posjetitelje. Ovo je prilika da se zajedno zabavimo, stvorimo nove uspomene i dočekamo Novu godinu u gradu koji zaista živi blagdansku radost.

- Gradsko klizalište kod Sokolskog doma • DJ program (10:00 – 14:00) • Dječji doček Nove godine u podne (12:00)

- Promenada • Doček za odrasle u podne (12:00) • Strings band (20:45) • MAJA ŠUPUT (23:00) • VATROMET (00:00)

Ne propustite završnicu Adventa u Karlovcu i provedite nezaboravne trenutke u gradu koji blagdane doista živi punim srcem!