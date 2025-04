Dodijelili Večernjakove ruže: Baby Lasagna glazbenik godine, TV lice je Mojmira Pastorčić

Večeras se u Hrvatskom narodno kazalištu u Zagrebu održala 31. po redu Večernjakova ruža. Najstarija medijska nagrada u Hrvatskoj ove je godine dodijeljena u osam kategorija: "Digitalna ruža", "Glazbenik godine", "Glumačko ostvarenje godine", "Novo lice godine", "Radijska emisija godine", "Radijska osoba godine", "Televizijska emisija godine" i "Televizijska osoba godine".

Dobitnike su birali čitatelji Večernjeg lista, a voditeljice programa bile su Daniela Trbović i Doris Pinčić Guberović.

Zagreb: Dodjela medijske nagrade "Večernjakova ruža" u Hrvatskom narodnom kazalištu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nagradu za glazbenika godine osvojio je Baby Lasagna koji je trenutno na turneji u Parizu, a nagradu je umjesto njega preuzeo PR menadžer Krešimir Šustić.

Zagreb: Dobitnici Večernjakove ruže | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

TV emisija 2024. godine je "Dnevnik velikog Perice".

- Zahvaljujem publici koja je glasala, ali zapravo je potpuno logično da je 'Dnevnik velikog Perice' dobio Ružu. Ne zato što je konkurencija bila lošija nego čak mislim da su sve emisije u konkurenciji bile bolje od 'Dnevnika velikog Perice', ali nisu imale šanse. Naime, sve emisije se bave stvarnošću, uglavnom hrvatskom, a jedino je 'Dnevnik velikog Perice' proizvod mašte. Ajmo biti iskreni, dali itko poznaje nekog tko bi glasao za hrvatsku stvarnost a protiv mašte, a da pritom nije član Vlade Republike Hrvatske? - kazao je redatelj Vinko Brešan.

Zagreb: Dobitnici Večernjakove ruže | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nagradu za TV osobu godine odnijela je voditeljica RTL Direkta Mojmira Pastorčić.

- Ako sam išta naučila, osim da ružu treba držati s dvije ruke čvrsto, onda je to da se autentičnost i originalnost i dalje najviše cijene – a za sve to treba raditi. I to puno. Pusa, bok! - poručila je voditeljica.

Zagreb: Dobitnici Večernjakove ruže | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Za "Glumačko ostvarenje godine" nagradu je osvojio Vedran Mlikota koji zbog predstave nije mogao prisustvovati dodjeli pa je nagradu za njega preuzela mlada kolegica Mara Brkić.

Nagrada za "Novo lice godine" pripala je pjevaču Martinu Kosovcu.

Zagreb: Dobitnici Večernjakove ruže | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- - Puno mi je srce i iskreno mi je drago. Prvo želim zahvaliti svom menadžmentu – bez njih ne bih sve ovo izdržao. Oni me drže na nogama, daju mi snagu i vjetar u leđa - kazao je mladi glazbenik.

Nagrada za ''Digitalnu ružu'' pripala je podcastu Tribina.

Zagreb: Dobitnici Ve?ernjakove ruže | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nismo vam pripremili govor, to je istina, ali mogu vam reći samo da je veliki gušt raditi nešto što je hobi i velik je gušt kad te prepoznaju zbog toga. Hvala svima što nas gledaju, hvala svima što su glasali za nas - poručio je Mihovil iz podcasta Tribina.

Večernjakovu ružu u kategoriji "Radijske osobe godine" osvojio je Slavko Nedić s Hrvatskog katoličkog radija.

Zagreb: Dobitnici Večernjakove ruže | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- U Hrvatskoj postoji više od 150 radijskih postaja, a svaka od njih ima nekoliko zanimljivih osoba koje su zaštitna lica tog radija. Biti dio te kategorije za mene je velika čast - kazao je Nedić.

Emisija "Jutro na Otvorenom" pobjednica je u kategoriji "Radijske emisije godine".

Zagreb: Dobitnici Večernjakove ruže | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Jako je lijepo raditi s prijateljima. Trudimo se biti prijatelji svakog jutra i trudimo se biti podrška i distrakcija u ovoj suludoj svakodnevici u kojoj živimo zajedno. Posebno smo otvoreni za ljude koji se osjećaju neshvaćeno, usamljeno, na margini društva, jer uz radio nikada niste sami - kazala je voditeljica Ivana Mišerić.