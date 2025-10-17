Obavijesti

SUSRET CHARLESA I PAPE LAVA

Događaj koji se nije zbio 500 godina: Britanski kralj stiže kod Pape u Vatikan, skupa će moliti

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
2
Foto: Aaron Chown / Remo Casilli

Idućeg tjedna, prvi put nakon pola tisućljeća, britanski vladar i poglavar Vatikana zajedno će moliti te tako promicati suradnju dviju kršćanskih crkava

Idućeg četvrtka, za vrijeme svog puta u Vatikan, kralj Charles III. postat će prvi britanski monarh koji će nakon 500 godina od Reformacije javno moliti s katoličkim Papom. Ovaj događaj odvit će se u vatikanskoj Sikstinskoj kapeli.

Kralj i njegova supruga, kraljica Camilla, s Papom Lavom XIV. će se susresti u njegovoj rezidenciji, odnosno Apostolskoj palači, a nakon toga će sudjelovati i u ekumenskoj službi u spomenutoj kapeli u kojoj se prije nekoliko mjeseci održala konklava .

Foto: Albert Nieboer/DPA/PIXSELL

Cilj ovog susreta, koji podrazumijeva i mnoge sastanke te vjerske službe, je promicanje zajedništva između dvije kršćanske crkve, one katoličke i one anglikanske. Ova će se veza između dvije vjerske zajednice prikazati i zajedničkim pjevanjem Zbora Sikstinske kapele te dva engleska zbora: Choir of St George's Chapel  i Choir of His Majesty's Chapel Royal

Ovaj se veliki događaj trebao održati još ranije, za vrijeme života Pape Franje, no morao je biti odgođen zbog njegove bolesti. Britanski kraljevski par s pokojnim Papom posljednji se put susreo na svoju 20. godišnjicu braka, koju su proslavili u travnju.

Iako su se susreti britanskih monaha s poglavarima Svete Stolice događali i ranije, BBC navodi kako Buckinghamska palača i Engleska crkva tvrde da se zajednička molitva tih dvaju čelnika nije dogodila otkada je u 16. stoljeću kralj Henry VIII. svoje kraljevstvo odvojio od Rima.

I majka današnjeg kralja, pokojna kraljica Elizabeta II., kroz svoju se vladavinu susretala s Papama. Charles III. prijestolje je naslijedio 2022. godine nakon njene smrti. Pokojna je kraljica vladala nevjerojatnih 70 godina.

Britain's King Charles visits Italy
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Osim što je poglavar Engleske crkve, ovaj se vladar zanima i za filantropiju te promicanje ekoloških pitanja. Budući da je iznimno aktivan po pitanju očuvanja okoliša, ne čudi da se ističe kroz razne inicijative povezane s borbom protiv klimatskih promjena i održivim razvojem, a u tome mnogo pomaže i njegova Zaklada princa od Walesa.

