Doherty: 'Borim se, ali drago mi je čuti da se ljudi mole za mene'

<p><strong>Shannen Doherty </strong>(49), zvijezda serije 'Beverly Hills, 90210', početkom godine rekla je kako njezin rak dojke u četvrtom stadiju. U razgovoru s dugogodišnjom prijateljicom, glumicom<strong> Sarah Michelle Gellar </strong>(43) istaknula je kako se osjeća dobro i da će sve preboljeti, pišu <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/shannen-doherty-sarah-michelle-gellar-210532140.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADMugqw30jY77UdJICUccPJ5p4JtrL_BbBIYPU0PX7mEIdxz8NmjFJSmku8r60Y__ja-K3TeNUJml4s8jHH-z7lLeCIJOPexZ9NUWbM1C5A7AXkzaMygEILMZIfQ3zXxTxJyg9fApQM2aDGctiYNnmUHQ1dW4n0VxWMPIm6NOOVb" target="_blank">strani mediji</a>. </p><p>- Želim da ljudi znaju da sam dobro. Drago mi je čuti kada mi netko javi da moli za mene, no došla sam već do faze u kojoj moram reći da imam sve pod kontrolom i da se borim - rekla je Shannen. </p><p>Sarah je s Doherty bliska još od sredine devedesetih godina, kada su zajedno glumile u nekoliko serija stoga je ovaj razgovor bio vrlo dirljiv. Shannen kaže kako joj je liječnik rekao da ne pretražuje po internetu svoju bolest. </p><p>- On je uvijek tu da mi odgovori na pitanja. Uspio je razbiti razne sumnje koje su ljudi imali. Rekao mi je: 'Hej, nemoj googlati jer kada to radiš, poludiš. Nađeš razne stvari, kao primjerice koliko ti je života još ostalo, a to ovdje nije slučaj' - rekla je Shannen. </p><p>Ranije je Doherty ispričala kako ona gleda na borbu sa zloćudnom bolešću.</p><p>- Pokušavam cijeniti sve male trenutke koje većina ljudi zapravo ne vidi ili uzima zdravo za gotovo. Male su stvari za mene uvećane. Imamo ovaj beskrajni bunar u sebi i radi se samo o tome da nastavimo kopati po tom bunaru u potrazi za snagom za suočavanje s nedaćama - i da možemo vidjeti svu ljepotu - rekla je nedavno. </p>