BIRA SUNCE I MORE

Dok drugi pripremaju jesenske jakne, Danijela Dvornik uživa u moru: 'Nekima lito tek počima'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
14
Foto: Instagram

Dok se većina već priprema za jesen, Danijela Dvornik ne žuri. S prijateljicama provodi dane uz more, u smijehu i opuštenom druženju

Dok mnogi već pripremaju jesenske jakne, Danijela Dvornik uživa u ljetnim danima. Za nju, čini se, nema žurbe ni stresa. Sve teče u ritmu mora i laganih druženja. S prijateljicama provodi vrijeme u opuštenom razgovoru i smijehu. Baš onako kako i sama kaže: 'Nekima lito traje, a nekima tek počima'. 

U toj jednostavnoj rečenici krije se cijela filozofija, da je ljeto stvar osjećaja, a ne kalendara. A Danijela očito zna kako ga produžiti.

Foto: Instagram

Osim što zna uživati, Danijela ozbiljno radi na sebi. Njezini treninzi nisu šala, dvije girje od 28 kilograma, čučnjevi, skokovi i deset minuta izdržljivosti s težinama. 'Samo od gledanja bole mišići', komentiraju pratitelji, a ona sama priznaje: 'U pitanju su tone utega! Ali osjećaj kad završiš je fantastičan. Želim i vama to isto.'

Foto: Instagram

No Dvornik ne staje samo na treninzima. Za 58. rođendan počastila se faceliftingom, odnosno zahvatom zatezanja lica. Kako je otkrila na TikToku tjedan dana prije zahvata, to joj je bila želja već neko vrijeme, i nitko je nije mogao odgovoriti.

- Najviše mi smetaju podbradak i vrat, bore mi ne smetaju toliko - rekla je tad svojim pratiteljima.

Foto: Screenshoot/TikTok

Pokazala je i kako oporavak teče.

- Ovo je super kako izgleda u odnosu na prvi i drugi dan, kad su mi oči bile puno zatvorenije i još sam bila natečenija. Sada već ličim na normalno ljudsko biće - našalila se Danijela u videu, vidno zadovoljna rezultatom.

Foto: Screenshot Instagram

Operacija je trajala šest sati, a bolove, kako je rekla, nije osjećala.

