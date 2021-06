Hana Rodić (23) se pratiteljima na Instagramu pohvalila time da je bila kod frizera.

Pozirala je u ružičastoj haljini dubokog dekoltea.

- Previše sam otmjena da bi me bilo briga - napisala je u opisu fotografije, aludirajući najvjerojatnije na priče o navodnom prekidu njezina bivšeg dečka Gorana Jurenca (41) s vlogericom Claudijom Lucijom Pioch (27).

Uskoro joj se u komentarima javila pratiteljica koju je zanimalo bi li oprostila Goranu.

- Divna si. Bi li se vratila Goranu da te on moli za to? Moguće da se pokajao za sve što je radio - napisala je, a Hana joj je odmah odgovorila: - Molio je on već.

Inače, iako su do prije nekoliko dana pričali o braku i djeci, Goran je nedavno na Instagramu blokirao Claudiju te je obrisao zajedničke fotografije. Par još nije komentirao nagađanja o prekidu.