Dok je ćaća bio u zatvoru, kći Bruna gradila je karijeru. Evo gdje sad radi i kako izgleda

Nedavni izlazak Ive Sanadera na uvjetnu slobodu ponovno je usmjerio pažnju javnosti na njegovu obitelj. Dok se mediji bave bivšim premijerom, njegova mlađa kći, dr. Bruna Sanader Vukadinović, u Londonu gradi impresivnu međunarodnu karijeru, daleko od političkih afera koje su obilježile život njezina oca. Postala je cijenjena psihijatrica i direktorica prestižne klinike, stvarajući vlastiti put definiran stručnošću, integritetom i samozatajnošću.

U srcu Londona, na prestižnoj adresi Harley Street, nalazi se klinika Private Psychiatry, čija je misija osnažiti odrasle da bolje razumiju svoj um i preuzmu kontrolu nad mentalnim zdravljem. Na čelu te ugledne ustanove stoji upravo dr. Bruna Sanader Vukadinović, konzultantica psihijatrica s rijetkom dvostrukom specijalizacijom – za ADHD kod odraslih i medicinu spavanja.

Foto: Private Psychiatry London

Ova jedinstvena kombinacija znanja omogućuje joj da stručno pristupi dvama stanjima koja se često preklapaju i pogrešno dijagnosticiraju. Dok se mnogi bore s problemima koncentracije, umorom ili nesanicom, odbacujući ih kao "običan stres", dr. Sanader Vukadinović prepoznaje dublju povezanost. Njezin holistički pristup ne tretira samo simptome, već cjelokupnu osobu, uzimajući u obzir kako san utječe na pažnju i obrnuto.

Njezin akademski put započeo je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je specijalizaciju iz psihijatrije i psihoterapije, kao i doktorat medicine, završila na jednom od vodećih europskih medicinskih instituta, Sveučilištu Ludwig Maximilian u Münchenu. Svoje znanje danas primjenjuje i u britanskom javnom zdravstvu kao konzultantica u Klinici za nesanicu pri University College London Hospitals (UCLH), jednoj od najcjenjenijih bolnica u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Bruna Sanader i njeni brojni kaputi i jakne | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL



Pacijenti njezin rad opisuju kao suosjećajan, detaljan i transformativan. U svojoj praksi integrira najnovije znanstvene spoznaje s terapijskim vještinama, uključujući tehnike opuštanja poput progresivne mišićne relaksacije i meditacije, pružajući personaliziranu skrb koja gradi povjerenje i donosi trajna poboljšanja.

Od srednjoškolske ljubavi do obiteljskog života

Iako je njezina profesionalna biografija impresivna, privatni život Brune Sanader Vukadinović priča je o postojanosti i ljubavi koja je odoljela svim izazovima. Njezina veza s ekonomistom Vedranom Vukadinovićem započela je još u srednjoškolskim danima u Zagrebu. Njihova ljubav preživjela je najturbulentnija vremena za obitelj Sanader, a par je uspio sačuvati svoju privatnost daleko od očiju javnosti.

Nakon petnaestak godina veze, vjenčali su se u svibnju 2019. godine u hvarskoj katedrali Sv. Stjepana. Ceremonija je bila posebno emotivna jer je Bruna, umjesto oca koji se tada nalazio u istražnom zatvoru, do oltara koračala uz stariju sestru Petru. Taj je trenutak simbolično označio njezinu snagu i oslanjanje na obiteljsku povezanost u najtežim trenucima.

Vjenčanje Brune Sanader i Vedrana Vukadinovića u hvarskoj katedrali | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prije nego što su se skrasili u Londonu, par je živio u Münchenu, gdje je ona gradila liječničku karijeru, a Vedran razvijao privatni posao. Njihov zajednički život okrunjen je u srpnju 2023. godine rođenjem sina Rafaela, čime je Ivo Sanader postao djed.

Bruna Sanader Vukadinović uspjela je izgraditi život i karijeru neovisno o teretu poznatog prezimena.

Zagreb: Ivo Sanader nakon izlaska iz zatvora prijavio se u I. Policijsku postaju | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Njezina priča nije samo priča o kćeri bivšeg premijera, već o vrhunskoj liječnici, inovatorici u području mentalnog zdravlja i ženi koja je pronašla ravnotežu između zahtjevne profesije i mirnog obiteljskog života. U svijetu gdje se uspjeh često mjeri kroz prizmu obiteljskog naslijeđa, ona je dokaz da su stručnost, rad i integritet ključevi za stvaranje vlastitog, autentičnog puta.