on služio kaznu, a ona gradila ime

Dok je ćaća bio u zatvoru, kći Bruna gradila je karijeru. Evo gdje sad radi i kako izgleda

Piše Anamarija Burazer,
Dok je ćaća bio u zatvoru, kći Bruna gradila je karijeru. Evo gdje sad radi i kako izgleda
Vjenčanje Brune Sanader i Vedrana Vukadinovića u hvarskoj katedrali | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dok se mediji bave bivšim premijerom, njegova mlađa kći, dr. Bruna Sanader Vukadinović, u Londonu gradi impresivnu međunarodnu karijeru

Nedavni izlazak Ive Sanadera na uvjetnu slobodu ponovno je usmjerio pažnju javnosti na njegovu obitelj. Dok se mediji bave bivšim premijerom, njegova mlađa kći, dr. Bruna Sanader Vukadinović, u Londonu gradi impresivnu međunarodnu karijeru, daleko od političkih afera koje su obilježile život njezina oca. Postala je cijenjena psihijatrica i direktorica prestižne klinike, stvarajući vlastiti put definiran stručnošću, integritetom i samozatajnošću.

ĆAĆA U ĆELIJI Sanader nije puno tugovao što kćer Brunu nije vodio do oltara
Sanader nije puno tugovao što kćer Brunu nije vodio do oltara

U srcu Londona, na prestižnoj adresi Harley Street, nalazi se klinika Private Psychiatry, čija je misija osnažiti odrasle da bolje razumiju svoj um i preuzmu kontrolu nad mentalnim zdravljem. Na čelu te ugledne ustanove stoji upravo dr. Bruna Sanader Vukadinović, konzultantica psihijatrica s rijetkom dvostrukom specijalizacijom – za ADHD kod odraslih i medicinu spavanja.

Foto: Private Psychiatry London

Ova jedinstvena kombinacija znanja omogućuje joj da stručno pristupi dvama stanjima koja se često preklapaju i pogrešno dijagnosticiraju. Dok se mnogi bore s problemima koncentracije, umorom ili nesanicom, odbacujući ih kao "običan stres", dr. Sanader Vukadinović prepoznaje dublju povezanost. Njezin holistički pristup ne tretira samo simptome, već cjelokupnu osobu, uzimajući u obzir kako san utječe na pažnju i obrnuto.

UDALA SE BRUNA SANADER Petra došla na sestrinu svadbu s torbicom od 30.000 kuna...
Petra došla na sestrinu svadbu s torbicom od 30.000 kuna...

Njezin akademski put započeo je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je specijalizaciju iz psihijatrije i psihoterapije, kao i doktorat medicine, završila na jednom od vodećih europskih medicinskih instituta, Sveučilištu Ludwig Maximilian u Münchenu. Svoje znanje danas primjenjuje i u britanskom javnom zdravstvu kao konzultantica u Klinici za nesanicu pri University College London Hospitals (UCLH), jednoj od najcjenjenijih bolnica u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Bruna Sanader i njeni brojni kaputi i jakne
Bruna Sanader i njeni brojni kaputi i jakne | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL


Pacijenti njezin rad opisuju kao suosjećajan, detaljan i transformativan. U svojoj praksi integrira najnovije znanstvene spoznaje s terapijskim vještinama, uključujući tehnike opuštanja poput progresivne mišićne relaksacije i meditacije, pružajući personaliziranu skrb koja gradi povjerenje i donosi trajna poboljšanja.

Od srednjoškolske ljubavi do obiteljskog života

Iako je njezina profesionalna biografija impresivna, privatni život Brune Sanader Vukadinović priča je o postojanosti i ljubavi koja je odoljela svim izazovima. Njezina veza s ekonomistom Vedranom Vukadinovićem započela je još u srednjoškolskim danima u Zagrebu. Njihova ljubav preživjela je najturbulentnija vremena za obitelj Sanader, a par je uspio sačuvati svoju privatnost daleko od očiju javnosti.

Nakon petnaestak godina veze, vjenčali su se u svibnju 2019. godine u hvarskoj katedrali Sv. Stjepana. Ceremonija je bila posebno emotivna jer je Bruna, umjesto oca koji se tada nalazio u istražnom zatvoru, do oltara koračala uz stariju sestru Petru. Taj je trenutak simbolično označio njezinu snagu i oslanjanje na obiteljsku povezanost u najtežim trenucima.

Vjenčanje Brune Sanader i Vedrana Vukadinovića u hvarskoj katedrali
Vjenčanje Brune Sanader i Vedrana Vukadinovića u hvarskoj katedrali | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prije nego što su se skrasili u Londonu, par je živio u Münchenu, gdje je ona gradila liječničku karijeru, a Vedran razvijao privatni posao. Njihov zajednički život okrunjen je u srpnju 2023. godine rođenjem sina Rafaela, čime je Ivo Sanader postao djed.
Bruna Sanader Vukadinović uspjela je izgraditi život i karijeru neovisno o teretu poznatog prezimena.

Zagreb: Ivo Sanader nakon izlaska iz zatvora prijavio se u I. Policijsku postaju
Zagreb: Ivo Sanader nakon izlaska iz zatvora prijavio se u I. Policijsku postaju | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Njezina priča nije samo priča o kćeri bivšeg premijera, već o vrhunskoj liječnici, inovatorici u području mentalnog zdravlja i ženi koja je pronašla ravnotežu između zahtjevne profesije i mirnog obiteljskog života. U svijetu gdje se uspjeh često mjeri kroz prizmu obiteljskog naslijeđa, ona je dokaz da su stručnost, rad i integritet ključevi za stvaranje vlastitog, autentičnog puta.

