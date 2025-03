Dok je Šime izazvao djevojke na posebnu igru, Miloš je izveo Maju i Selmu na kulinarski spoj

Stiglo je pismo za još jedan grupni spoj! Sve su djevojke 'Gospodina Savršenog' bile jako znatiželjne tko će danas ići na druženja, a posebno Mia koja je dobila crnu ružu i može prekinuti spoj koji želi. Šime je pozvao na spoj Marinelu, Lauru i Anu, iznenadivši sve svojim odabirom.

„Smračilo mi se kad sam čula s kim idem na spoj. Marinela mi je trenutno najveći trn u oku i ako ostane sa Šimom jedan na jedan, on će mi izrazito pasti u očima jer ću ga smatrati naivnim“, rekla je Laura, a Marinela je znala da im je pokvarila doživljaj jer ide i ona.

Mia je samo komentirala kako primijetila da joj se cure malo ulizuju otkako ima crnu ružu, ali i da neće gledati na to, nego će se boriti za sebe.

Miloš je odabrao Maju i Selmu, koje su bile oduševljene. Barbara to nije dobro prihvatila, a djevojke smatraju da je to zato što se dublje povezala s Milošem. A Miloš je odveo djevojke na tržnicu, gdje su imali kulinarski spoj, što ih je razveselilo zato što vole kuhati u vili.

U isto vrijeme, Šime je želio raščistiti odnose s djevojkama koje su bile u središtu nedavne drame. Objasnio je Ani kako je očito došlo do nesporazuma između njih te da je bio neugodno iznenađen što je odbila ružu i nije bio siguran zašto je to napravila. No kad je Šime prepričao svoje viđenje situacije, Ana se ispričala jer je shvatila da je sve pogrešno shvatila. Marinela je bila uvjerena da je Ana to sve napravila jer je željela privući pažnju.

„Ovo je već deseti, ako ne i stoti put, da govorim djevojkama da im fali strpljenja i da sami sebi škode i čine zlo“, ozbiljnim tonom rekao je Šime.

Marinelu ja zanimalo zašto je pozvao baš njih tri na spoj, a on im je otkrio da će igrati igru kako bi mu pomogle donijeti odluke o daljnjem odnosu.

„Nemam ni trunčice zabrinutosti jer sam sigurna u svoje osjećaje prema Šimi, a vjerujem da i on to osjeti“, rekla je Marinela dok je Laura bila ovjerena da će se sigurno prenemagati i truditi se da bude u centru pozornosti, što se njoj nikako ne sviđa kod nje.

„Ako uspije, prije nego što izrežira u glavi što će reći“, dodala je Laura.

U vili su Maida, Vanja i Mia raspravljali o crnoj ruži i Mijinoj mogućoj odluci o dečkima. Ona se trudila ostati tajanstvena, ali im je priznala da bi, ako već mora birati, radije sabotirala Marinelin spoj - ako bi to značilo odabrati Šimu s kojim osjeća snažnu povezanost.

Uz pomoć kuhara, Miloš i djevojke pripremili su ribu za pečenje, a dok nije bila gotova, nasamo je popričao sa Selmom kako bi doznao glumi li ona neki lik ili je iskrena. Selma je otkrila o tome koliko je gluma bitan dio njezina života, ali da je sada potpuno iskrena, no njezine izjave poput one da želi sa svojim partnerom ići na psihoterapiju - bile su Milošu prilično čudne.

Šime i djevojke sudjelovali su u igri koju je vodila Antonija, a trebale su uskladiti odgovore s njim kako bi dovršile slagalicu srca. Djevojka koja bude imala najviše odgovora kao i Šime - ide s njim na spoj.

„Sve imamo slične odgovore i baš me to začudilo, ali očito smo u nekim stvarima slični“, rekla je Marinela dok je Šime primijetio da prilagođavaju odgovore kako bi mu ugodile i nisu iskrene.

Glorija je izrazila sumnju u Barbarinu naglu promjenu stava prema Marineli. „Svatko ima pravo pričati s kim god hoće“, rekla je Barbara i objasnila kako je s Marinelom doživjela slično iskustvo i morale su to podijeliti te ponovila kako ne voli da svi pljuju po jednoj curi.

„Vidim da se totalno promijenila i prema meni, ali neka se druži s kim želi, njezina stvar“, zaključila je Glorija.

Marinela je ispala prva, a na kraju je pobijedila Ana i osvojila spoj sa Šimom. „Mislim da mu se ja više sviđam“, kroz smijeh je komentirala Laura i nastavila: „Ana bi bila onaj izbor koji bi možda više odgovarao njegovoj mami i tati i s njom bi mogao imati život po PS-u kakav želi i onda sam tu ja…“ Bilo joj je žao što ne ide sama sa Šimom, ali vjeruje da će ponovno doći red na nju.

Laura i Marinela vratile su se u vilu, gdje su ih dočekale Nina, Maida i Vanja, no njihova smirenost frustrirala je djevojke.

„Ide mi već na živce koliko nije realno kad se ode na spoj i koliko se, pa čak i sve tri, možda pretvaraju“, rekla je Vanja, objašnjavajući kako sigurno nije upoznao pravu prirodu odnosa između Ane, Marinele i Laure.

Na Miloševu spoju Selma se povukla, ostavljajući Miloša i Maju nasamo.

„Stvarno daje pažnju i kao žena se jako dobro osjećam jer me sluša“, rekla je Maja i priznala mu da je stvarno zainteresirana za njega.

Bio joj je jako sladak što je želio s njom raditi neku vježbicu, gledati se u oči nekoliko minuta bez priče da bi osjetili međusobnu energiju, a on ju je naposljetku nagradio ružom. Šime i Ana razgovarali su o svojoj vezi, a njega je posebno zanima njezina dinamika s Milošem. No ona ga je uvjeravala da je i dalje njezin prvi izbor.

„S tobom imam neku drukčiju povezanost zbog načina kako se osjećam kad sam pored tebe“, rekla je Ana dok je Šime otkrio da se njegovi osjećaji prema njoj nisu promijenili.

Maida, Barbara i Gloria dočekale su Selmu i Maju, koje su dramatično prepričavale kako je njihov spoj bio grozan; da je Miloš bio bezobrazan prema Selmi jer joj je ispala njegova riba, pa da ju je poslao u kokošinjac po jaja - samo da bi nekoliko trenutaka kasnije otkrile da su se zapravo sjajno provele. Kad se vratila Ana, otkrila je djevojkama da je njezin spoj bio prekretnica u njezinoj odluci.

