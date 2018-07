Dok je živ, glumac Bruce Willis će nastaviti umirati muški...

John McClane danas je utjelovljenje akcijskog filma. Sve više govorkanja upućuje na to da će, velike su šanse, biti snimljen i šesti nastavak. Franšiza 'Umri muški' upravo slavi 30. rođendan, premijera prvog nastavka bila je 12. srpnja 1988.

Foto: IMDB Willis je na snimanju prvog filma rezao stopala, pao niz šaht, ostao bez sluha i par puta gotovo poginuo

Bruce Willis (63), ako je vjerovati njegovim kolegama, nikad nije bio prvi (pa ni drugi ni treći) izbor za ulogu ciničnog policajca. Ulogu su najprije, kaže redatelj John McTiernan, ponudili Richardu Gereu, pa Al Pacinu, zatim Arnoldu Schwarzeneggeru, pa čak i Burtu Reynoldsu te Melu Gibsonu i Harrisonu Fordu, no svi su je odbili. Nakon toga su ulogu odbili i neki glumci s hollywoodske B-liste i tek su onda, iz očaja, kaže McTiernan, ponudili relativno nepoznatom Willisu.

Foto: IMDB 1988. UMRI MUŠKI 1 Scenarij koji je nastao prema romanu prošao je trnovit i težak put do ‘rađanja’ filma, Willis je na jedvite jade dobio ulogu, a redatelji su scenarij opisali kao ‘nesimpatičan i crn’. No uz ‘Smrtonosno oružje’ ostaje perjanica žanra novijeg američkoga akcijskog filma

On je glumio u seriji 'Moonlighting' i u dva filma koji su bili totalni flop u kinima. Usprkos tomu odlučio je inzistirati da želi plaću od pet milijuna dolara, što je golema suma. Nakon što u pregovorima nije mrdnuo, redatelj je pristao na njegov zahtjev.

- Ja nisam mogao dobiti pet milijuna dolara, kako ih dobije lik za kojeg nitko ne zna - pitao je Richard Gere. Kad je Willis na kraju potpisao sve papire, redatelj 'Moonlightinga' mu je rekao da je to 'film za Schwarzeneggera, ismijat će te'.

Foto: IMDB 1990. umri muški 2 Gotovo je smiješno da je dvojka ‘božićni film’ te da su mu tako i radili promidžbu, a u njemu McClane prestaje biti ‘izgubljeni kauboj’ i malo više počinje nalikovati na likove Stallonea i Schwarzeneggera

- Nema veze, toliko me plaćaju da i, ako me ismiju, sve će biti u redu s pet milijuna dolara - odgovorio mu je Willis. Scenarij također nije original, nego je napravljen prema romanu Rodericka Thorpea 'Nothing Lasts Forever' iz 1979. koji je, pak, nastavak romana 'Detective' iz 1966. godine. U filmu 'Detective' 1968. glumio je Frank Sinatra koji je bio dovoljno pametan da odmah otkanta ikakvu ideju o suradnji.

Zanimljivo je da je Willis svoju prvu ulogu ikad, 1980. godine, koja je čak bila nepotpisana, ostvario upravo uz Franka Sinatru u filmu 'The First Deadly Sin'. Lik kojeg je Willis 'istesao' u prvom nastavku - znojnog muškarca u potkošulji koji se ničega ne boji - prometnuo ga je iz komičara (kako su ga doživljavali na početku karijere) u akcijskog junaka. Studio je imao tako malo povjerenja u njegovu karizmu da prvi filmski plakati nisu ni prikazivali njegovo lice nego samo zgradu u kojoj se sve odvija - Nakatomi Plazu (tj. Fox Plazu u Los Angelesu koja je sjedište ureda produkcijske kuće filma 20th Century Fox).

Foto: IMDB 1995. UMRI MUŠKI Franšizu ponovno preuzima McTiernan, koji hrabro McClaneu dodaje desnu ruku čime, do neke mjere, transformira u ‘buddy-buddy’ film kako bi razradio odlične dijaloge i stvorio novu vrstu napetosti

I sam McTiernan je nekoliko puta de facto odbio raditi film jer je scenarij okarakterizirao kao 'mračan i ciničan'. Samu Neillu su, pak, ponudili ulogu negativca Hansa Grubera koju je onda danas pokojni Alan Rickman učinio besmrtnom, iako je to njegova doslovno prva filmska uloga. Rickmanova je smrt, u koju pada s velike visine, također remek-djelo dobrog tempiranja i prepredenog redatelja.

Glumac je zaista trebao padati nekoliko katova držeći se za kaskadera i sletjeti na balon, no namjerno su ga pustili na 'dva' umjesto na 'tri' te tako dobili njegov užasnut izraz lica. Svi filmovi, osim posljednjega, koji ima neobičnu 'vibru', dijele premisu prema kojoj je McClane 'dobar lik' na krivome mjestu koji je onda prisiljen obračunati se sa zločincima.

Foto: IMDB 1997. UMRI MUŠKI 4.0 Film oko kojeg se lomi najviše kopalja. Dok ga velik dio predanih obožavatelja ne voli, mnogi hrabriji kritičari proglasili su ga najboljim u franšizi. Hakera Matthewa ‘Matt’ Farrella glumi Justin Long, a mnogi hvale kako Willis i dalje briljira u ulozi

Uvijek postoji određeni 'prostor' koji određuje akciju te daje atmosferu i tempo filmu - od zgrade, aerodroma, taksija nadalje pa do vremenskog ograničenja unutar kojeg se zlikovce mora neutralizirati. Prvi je, originalni, nastavak zaradio 81 milijun dolara kod kuće, a 139 milijuna u svijetu.

Dvije godine poslije snimljen je 'Umri muški 2', u kojem svoju ulogu policijskog detektiva s problemima u braku reprizira tada 35-godišnji Willis, a glavnog zlikovca glumi William Sadler koji terorizira aerodrom u Washingtonu gdje McClane čeka slijetanje aviona u kojem mu je supruga Bonnie Bedelia (Julianne Moore). Film je zaradio 117 milijuna dolara kod kuće te 239 milijuna zajedno, no smatra se najslabijim u originalnoj 'trilogiji'.

Foto: IMDB 2013. UMRI MUŠKI 5: DOBAR DAN ZA UMIRANJE Uvjerljivo najlošiji film i, navodno, jedan od razloga zašto Willis želi snimiti šesti nastavak kako bi cijela franšiza završila u ‘kvalitetnom tonu’

Mnogi obožavatelji prva tri filma doživljavaju kao ‘originalnu trilogiju’ te posljednja dva - koja opisuju dubiozne kvalitete - gotovo da i ne priznaju. Zato treći nastavak, onaj iz 1995. 'Umri muški 3', redovito uz original dijeli prvo mjesto najboljih u franšizi. McClane prvi put dobiva pravog partnera u obliku ciničnog i pametnog vlasnika dućana iz Harlema Zeusa Carvera, kojeg briljantno glumi Samuel L. Jackson (69). Jeremy Irons je zlikovac Simon, za kojeg se poslije sazna da je brat Rickmanova Hansa Grubera. Film je zaradio jako dobre kritike i 100 milijuna dolara kod kuće te 366 zajedno.

Foto: IMDB

Čak 12 godina proći će između 3. i 4. nastavka. Prvi i treći film su djelo redatelja Johna McTiernana (neki kažu da su zato i najbolji), drugi je nastavak Renny Harlin, a četvrti Len Wiseman, čovjek iza četiriju filmova 'Underworld'. Produkciju četvrtog dijela odgađali su zbog napada 9/11, a onda ju je pogurao Willis, koji je zahtijevao da film ima minimalno CGI efekata. Film je, i po otvornom vikendu i po ukupnoj zaradi - kod kuće 134 milijuna dolara i 382 u svijetu - najuspješniji film 'Umri muški'.

Foto: IMDB

Willis je, kažu kritičari, u formi života i 'vidi se da uživa u ulozi', a film opisuju kao 'zabavan, ali ipak ništa više od toga'. Fantastično je prošao kod onih koji su kao mlađarija gledali prva tri pa su sada bili nostalgični. Tada 52-godišnji glumac nekoliko se puta na setu ozbiljno ozlijedio, kao i njegovi kaskaderi.Ipak, to se ne može mjeriti s ozljedom iz prvog nastavka gdje mu je na setu tako blizu ispucan šaržer da je na jedno uho gotovo potpuno gluh.

- Zato stalno govorim ‘haaaa’ i ‘molim’ jer još iz 1988. jedva da čujem, hvala John’ - rekao je Willis u šali u jednom intervjuu iz 2006. godine. Film iz 2013., odnosno peti nastavak, koji se zbiva u Rusiji, točnije Moskvi, i u kojem mu se pridružuje i sin kojeg glumi Jai Courtney nije podbacio zaradom - 67 milijuna kod kuće, i 304 u svijetu - no kritike i obožavatelji su sasjekli film koji, kažu, 'ne može više spasiti ni karizmatični Willis'.

Foto: IMDB

- Najbolja je stvar kod franšize, ali posebno kod prvih triju filmova, to što su svi likovi trodimenzionalni, pametno osmišljeni i zapakirani u neprestanu napetost i odličan scenarij. Ovdje nema ničega od toga, što je žalosno jer prvi dio ‘Umri muški’ je, nesumnjivo, jedan od najboljih američkih filmova u prošla tri desetljeća - napisao je bloger Simon Brew.

Foto: IMDB

Koliko je film (posebno prvi nastavak) važan za američku pop-kulturu, pokazuje to da kad je svoju znojnu, prljavu i krvavu potkošulju sa seta Willis darovao Smithsonianu, oni su to objeručke prihvatili i izložili, a fraza 'Yippee-ki-yay, motherfucker!' opstala je do danas, i to ne samo na engleskom govornom području. Willis ju je, kaže McTiernan, sasvim spontano rekao tijekom snimanja.