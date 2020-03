Dok Maja radi u kućnom uredu, muž Nenad je tetoši s juhicama

Obzirom na veliki broj zainteresiranih za giveaway stavila sam u pogon kucni office pa sam za danasnji poklon odabrala crvenu barsun haljinu koju sam nosila na @supertalenthr ❤️ Haljina je apsolutno za sve prigode , dan, noc , rucak, vecera, i k tome je jos i rastezljiva pa se i drugi konfekcijski brojevi mogu uvuci 👏👏👏 Prilazem slike i video da imate inspiraciju kako da ju nosite 💃🏼💃🏼 Jucerasnju pobjednicu objavljujem na storiju a vi ostavite ispod ime ili komentar i igrajte i dalje 🤞🤞🤞

