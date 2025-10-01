Dok svi hrle živjeti u Zagrebu, Žanamari Perčić otkrila je zašto joj glavni grad nije prioritet

Dok su se mnogi već vratili u Zagreb i zakoračili u jesen, Žanamari Perčić još uvijek nije rekla ljetu zbogom. Na svojem Instagram profilu pohvalila se videom na kojem uživa na sunčanoj plaži u Tučepima. Usto, otkrila je i zašto joj glavni grad nije prioritet.

Foto: Instagram

- Pitaju me to kako to da ne živim u Zagrebu. 30.9. Tučepi. 23°C - napisala je Žanamari uz video sunčanih Tučepa zadnjeg dana rujna.

Nedavno se pjevačica pohvalila fotografijama na kojima je pozirala u smeđem mini bikiniju, uživajući u moru. Ranije je proslavila i 44. rođendan za koji se počastila luksuznom vožnjom. Prije toga razveselila je i pratitelje fotografijama na kojima se vidjelo koliko joj odgovara ljetna bezbrižnost, pozirajući u tigrastom bikiniju.

Podsjetimo, Žanamari je rodom iz Tučepa, gdje i danas živi, a na svojem Instagram profilu, gdje je prati 204 tisuće obožavatelja, redovito se hvali zavodljivim fotografijama.

Foto: Instagram