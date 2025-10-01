Obavijesti

Show

Komentari 11
POJASNILA JE RAZLOG

Dok svi hrle živjeti u Zagrebu, Žanamari Perčić otkrila je zašto joj glavni grad nije prioritet

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Dok svi hrle živjeti u Zagrebu, Žanamari Perčić otkrila je zašto joj glavni grad nije prioritet
2
Foto: Instagram

Inače, pjevačica je rodom iz Tučepa, gdje i danas živi. Na društvenim se mrežama redovito hvali provokativnim fotografijama, u mini bikinijima.

Dok su se mnogi već vratili u Zagreb i zakoračili u jesen, Žanamari Perčić još uvijek nije rekla ljetu zbogom. Na svojem Instagram profilu pohvalila se videom na kojem uživa na sunčanoj plaži u Tučepima. Usto, otkrila je i zašto joj glavni grad nije prioritet. 

Foto: Instagram

- Pitaju me to kako to da ne živim u Zagrebu. 30.9. Tučepi. 23°C - napisala je Žanamari uz video sunčanih Tučepa zadnjeg dana rujna.

POKAZALA FIGURU I Žanamari je partijala na Ultri: Privukla pažnju svojim outfitom
I Žanamari je partijala na Ultri: Privukla pažnju svojim outfitom

Nedavno se pjevačica pohvalila fotografijama na kojima je pozirala u smeđem mini bikiniju, uživajući u moru. Ranije je proslavila i 44. rođendan za koji se počastila luksuznom vožnjom. Prije toga razveselila je i pratitelje fotografijama na kojima se vidjelo koliko joj odgovara ljetna bezbrižnost, pozirajući u tigrastom bikiniju. 

VRUĆE, VRUĆE FOTO Žanamari u tangicama
FOTO Žanamari u tangicama

Podsjetimo, Žanamari je rodom iz Tučepa, gdje i danas živi, a na svojem Instagram profilu, gdje je prati 204 tisuće obožavatelja, redovito se hvali zavodljivim fotografijama. 

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi slavni borili su se s kilama, pogledajte njihovu promjenu!
NEKI SU NEPREPOZNATLJIVI

FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi slavni borili su se s kilama, pogledajte njihovu promjenu!

Borbe s kilogramima nisu pošteđene ni mnoge slavne face. I oni ponekad imaju višak kilograma koji im šteti zdravlju, pa poduzimaju sve kako bi riješili ovaj problem
FOTO Pamela Anderson nije više plavuša! Evo kako sad izgleda
SEKS SIMBOL 90-IH

FOTO Pamela Anderson nije više plavuša! Evo kako sad izgleda

Dugi niz godina, Pamela Anderson bila je prepoznatljiva, između ostalog, i po svojoj dugoj valovitoj kosi. Zadnjih nekoliko godina glumica njeguje prirodniji izgled, kosu je nedavno skratila, a sada i promijenila boju...
Izabel Kovačić odlučila zatvoriti trgovinu svog brenda 'IZAKOVA'
IZNENADILA SVE

Izabel Kovačić odlučila zatvoriti trgovinu svog brenda 'IZAKOVA'

Poduzetnica je na Instagram profilu objavila kako nakon dvije godine zatvara trgovinu svog brenda u Zagrebu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025