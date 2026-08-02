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LJETNI ĐIR

Đoković uživa s obitelji na jahti, ali i redovito vježba na plaži

Piše 24sata,
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Đoković uživa s obitelji na jahti, ali i redovito vježba na plaži
Foto: instagram
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Iako je službeno na odmoru, Đoković ništa ne prepušta slučaju. Svakodnevno održava formu napornim treninzima, pripremajući se za Masters u Cincinnatiju

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U pauzi od natjecateljskog ritma, najbolji tenisač svijeta viđen je kako uživa na crnogorskoj obali, spajajući prijeko potreban obiteljski odmor s pripremama za američku turneju i lov na novi Grand Slam naslov.

Novak Đoković je stanku u kalendaru iskoristio da se u potpunosti posveti supruzi Jeleni te djeci, sinu Stefanu i kćeri Tari. Obitelj je dane provodila krstareći Bokokotorskim zaljevom, a tenisač je ekskluzivno snimljen kako sam upravlja jahtom "Tara", nazvanom po njegovoj kćeri. Viđeni su kako isplovljavaju iz marine u luksuznom naselju Portonovi, gdje Đoković posjeduje apartman, javlja Telegraf. Odmor je uključivao i posjet manastiru Savina te opuštanje na plaži s bratom Đorđem. Na leđima majice nosio je i poruku: "Život koji voliš živi što humanije moguće". 

Iako je službeno na odmoru, Đoković ništa ne prepušta slučaju. Svakodnevno održava formu napornim treninzima, pripremajući se za Masters u Cincinnatiju, koji mu služi kao ključna provjera pred US Open. Stanovnici i turisti bili su iznenađeni kada su ga vidjeli kako na jednoj od lokalnih plaža odrađuje kondicijske vježbe, a potom traži osvježenje u moru. Njegova pristupačnost i spremnost da se fotografira s obožavateljima izazvala je oduševljenje, a društvene mreže preplavljene su snimkama. Jedan je obožavatelj najbolje sažeo osjećaj mnogih.

​- Kada shvatiš da je najveći svih vremena upravo ovdje, pored nas - stoji u jednoj objavi koju je prenio Telegraf.  Đokovićeva duboka povezanost s Crnom Gorom nije slučajna. Njegovi obiteljski korijeni vuku iz tih krajeva, što često s ponosom ističe. Upravo se na Svetom Stefanu 2014. godine vjenčao sa suprugom Jelenom, a posljednjih godina Boka Kotorska postala je njegova omiljena ljetna oaza. Iako uživa u moru, poznata je i njegova ljubav prema crnogorskim planinama, posebice Durmitoru, za koji je jednom izjavio da takvu ljepotu nije vidio nigdje u svijetu. Ova kombinacija opuštanja u poznatom okruženju i treninga pokazala se kao idealna formula za napad na nove teniske trofeje.

*uz korištenje AI-ja

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