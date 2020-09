- Provjerio sam kako se osje\u0107a linijska sutkinja, i prema informacijama koje sam dobio, osje\u0107a se dobro, hvala Bogu. Njeno ime ne mogu otkriti zbog o\u010duvanja njene privatnosti. Jako mi je \u017eao \u0161to sam joj nanio takav stres. Nije bilo namjerno. Bilo je pogre\u0161no. \u017delim da ovo neugodno iskustvo, diskvalifikaciju s turnira, pretvorim u va\u017enu \u017eivotnu lekciju, kako bih nastavio rasti i razvijati se kao \u010dovjek, ali i tenisa\u010d. Ispri\u010davam se organizatorima US opena. Veoma sam zahvalan svom timu i obitelji \u0161to mi pru\u017eaju sna\u017enu podr\u0161ku, kao i mojim navija\u010dima jer su uvijek uz mene. Hvala vam i \u017eao mi je. Bio je ovo te\u017eak dan za sve -\u00a0napisao je tenisa\u010d.

Đokovića nakon diskvalifikacije tješi supruga: 'Zauvijek uz tebe'

Novak je izbačen sa US Opena zbog 'nesmotrenosti' pa mu mnogi fanovi pružaju podršku preko društvenih mreža. Govore mu kako se u videu točno vidi da sutkinju nije namjerno udario lopticom u glavu

<p>Supruga srpskog tenisača <strong>Novaka Đokovića </strong>(33), <strong>Jelena Đoković</strong> (34), uputila je 'svojoj boljoj polovici' javnu podršku nakon što je diskvalificiran s US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju. Odbacio je lopticu koja mu nije trebala, ali pritom nije pazio pa je snažno pogodio linijsku sutkinju u glavu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mural Đokoviću kraj Sarajeva</strong></p><p>Ona je od siline udarca pala na pod, a suci su odlučili da je to za diskvalifikaciju pa je pobjedu odnio Španjolac <strong>Pablo Carreño Busta </strong>(29). On je tada vodio 6:5 u prvom setu.</p><p>Đoković je na društvenim mrežama rekao kako ga cijela ova situacija čini tužnim i praznim. </p><p>- Provjerio sam kako se osjeća linijska sutkinja, i prema informacijama koje sam dobio, osjeća se dobro, hvala Bogu. Njeno ime ne mogu otkriti zbog očuvanja njene privatnosti. Jako mi je žao što sam joj nanio takav stres. Nije bilo namjerno. Bilo je pogrešno. Želim da ovo neugodno iskustvo, diskvalifikaciju s turnira, pretvorim u važnu životnu lekciju, kako bih nastavio rasti i razvijati se kao čovjek, ali i tenisač. Ispričavam se organizatorima US opena. Veoma sam zahvalan svom timu i obitelji što mi pružaju snažnu podršku, kao i mojim navijačima jer su uvijek uz mene. Hvala vam i žao mi je. Bio je ovo težak dan za sve - napisao je tenisač.</p><p>Njegova supruga imala je utješne riječi za njega.</p><p>- Zauvijek uz tebe, amore - kratko je poručila. </p><p>Poruke podrške ostavile su i brojne poznate osobe, među kojima je i glumac<strong> Jamie Foxx</strong> (52).</p><p>- Glavu gore, brate - dodao je. </p><p>Đokovići su u lipnju boravili na Jadranu i proslavili Jelenin 34. rođendan, a Novak je ispričao da im je godišnjica važan datum i nakon pet i pol godina braka. </p><p>- Oboje naš odnos doživljavamo tako da ga svaki dan njegujemo, da ne zapustimo ono što čini našu ljubav tako snažnom - rekao je i pojasnio da ga Jelena oduševljava i nakon deset godina ljubavi. </p>