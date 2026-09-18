Dolly joj je bila krsna kuma: Miley Cyrus je otkrila detalje zadnjeg razgovora s Parton

Miley Cyrus (33) progovorila je o svom posljednjem razgovoru s krsnom kumom Dolly Parton. Slavna pjevačica prisjetila se emotivnih trenutaka i utjecaja koji je na nju imala legendarna glazbenica, koja je preminula prošlog mjeseca u dobi od 80 godina.

Gostujući u emisiji Zanea Lowea na Apple Musicu, podijelila je s javnošću koliko joj je Parton značila tijekom cijelog života. Njihov posljednji razgovor vrtio se oko glazbe, točnije oko Mileyinog novog, desetog studijskog albuma pod nazivom 'Bass Persuades', koji je izašao sredinom rujna.

Foto: Mario Anzuoni

​- Vrijeme kada smo razgovarale, a to je ujedno bio i naš posljednji razgovor, zapravo sam joj pričala o ovom albumu. Iako smo toliko različite, upravo nas je to činilo tako savršenima jedna za drugu. Ona je to znala, a i ja to znam - rekla je.

Miley je priznala kako joj je Parton, poznata po vječnim hitovima poput 'Jolene' i '9 to 5', pomogla shvatiti kako da bude javna osoba, a da istovremeno ostane vjerna sebi.

​- Bilo je razdoblja u mom životu, posebno kad smo radili na seriji Hannah Montana, kada se velik dio mog života vrtio isključivo oko posla - pričala je Miley.

Foto: Jackson Lee/PRESS ASSOCIATION

Parton je postala Mileyina krsna kuma nakon što je razvila blisko prijateljstvo s njezinim ocem, Billyjem Rayjem Cyrusom. Glazbenici su se zbližili dok su zajedno bili na turneji tijekom 1992. godine. Od tada je Parton redovito pratila Mileyino odrastanje i profesionalni razvoj, često joj pružajući vrijedne savjete o snalaženju u industriji zabave.

*uz korištenje AI-ja