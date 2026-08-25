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NEVJEROJATNA PRIČA

Dolly Parton u istom je danu napisala dva svoja najveća hita. Evo o kojim pjesmama se radi

Piše Stela Kovačević,
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Dolly Parton u istom je danu napisala dva svoja najveća hita. Evo o kojim pjesmama se radi
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Foto: Cathal McNaughton
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Godinama je i sama Parton potvrđivala priču da su obje pjesme nastale istog dana. Temeljila je to na otkriću stare kasete na kojoj su se nalazile obje demo snimke

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Jedna od najnevjerojatnijih priča u povijesti glazbe, ona koja služi kao ultimativni primjer kreativnog genija, jest anegdota da je Dolly Parton napisala svoja dva remek-djela, "Jolene" i "I Will Always Love You", u istom danu. 

Početkom sedamdesetih, Dolly Parton bila je na prekretnici. Iako je uživala golemu popularnost kao pjevačica u TV emisiji country zvijezde Portera Wagonera, osjećala je da je prerasla ulogu "djevojke iz benda" i žudjela je za samostalnom karijerom. Raskid profesionalnog partnerstva s mentorom bio je težak. Kako bi mu objasnila svoju odluku, a istovremeno izrazila zahvalnost, okrenula se onome što radi najbolje - pisanju pjesama.

The Best Little Whorehouse In Texas (1982)
Foto: Profimedia.hr

Rezultat je bila balada "I Will Always Love You", emotivni oproštaj koji je Wagonera, kad mu ga je otpjevala, dirnuo do suza. Istodobno, u njezinom privatnom životu tinjala je drugačija drama. Njezin suprug, Carl Dean, provodio je, po njezinom mišljenju, previše vremena u lokalnoj banci, gdje je atraktivna crvenokosa službenica otvoreno flertovala s njim. Iz te iskre ljubomore i nesigurnosti rođena je "Jolene", pjesma preklinjućeg tona i nezaboravnog gitarskog riffa.

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Jedna kaseta i mit koji živi

Godinama je i sama Parton potvrđivala priču da su obje pjesme nastale istog dana. Temeljila je to na otkriću stare kasete na kojoj su se nalazile obje demo snimke. No, u kasnijim je intervjuima unijela dozu rezerve, pojašnjavajući kako to ne mora nužno značiti da su napisane unutar 24 sata.

FILE PHOTO: Parton performs on the Pyramid Stage at Worthy Farm in Somerset, during the Glastonbury Festival
Foto: Cathal McNaughton

​- Ne znam jesu li doista napisane iste večeri. Kad smo pronašli staru vrpcu, bile su na istoj kazeti. To je moglo biti i s nekoliko dana razmaka - izjavila je.

Ono što je neupitno jest da su obje pjesme svakako nastale u iznimno kratkom i plodnom razdoblju za kantautoricu koja je u karijeri napisala više od tri tisuće pjesama. Obje su se našle na istom albumu, "Jolene", iz 1974. godine, koji je lansirao njezinu solo karijeru u zvjezdane visine.

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Najveći hitovi Dolly Parton

Odbijenica Elvisu i milijuni od Whitney

Koliko je "I Will Always Love You" bila posebna, prepoznao je i sam Elvis Presley, koji je želio snimiti svoju verziju. No, njegov menadžer, pukovnik Tom Parker, postavio je uvjet - Parton se mora odreći polovice autorskih prava. Unatoč slomljenom srcu, Parton je pokazala iznimnu poslovnu oštroumnost i odbila ponudu. Ta se odluka pokazala jednom od najpametnijih u povijesti glazbene industrije.

Dolly Parton hugs Mick Jagger
Foto: Profimedia.hr

Gotovo dva desetljeća kasnije, Whitney Houston snimila je svoju monumentalnu verziju za film "Tjelohranitelj". Pjesma je postala globalni fenomen i jedan od najprodavanijih singlova svih vremena, a Parton je samo od tantijema zaradila milijune dolara. 

*uz korištenje AI-ja

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