Domaća glumica se požalila: 'Mojoj baki rekli su da prespava u čekaonici, a onda ju izbacili'

Glumica Tihana Lazović (31), publici je poznata po seriji 'Šutnja' koju trenutačno gledamo na HRT-u, a sada se požalila na neugodnu situaciju koju je proživjela njena baka Gracijela (83). Naime, baka je zbog zaraze korona virusom završila u bolnici u Puli, a glumica je na njenom primjeru ukazala na rupe u zdravstvenom sustavu.

- Nona mora biti zdrava. Biti, biti, biti .Iliti kako je nona odlučila kupiti mitraljez - počela je Tihana.

- Moja nona Gracijela ima 83 godine. U utorak radi kućni test na covid i test biva pozitivan. Nona kašlje, ima malu temperaturu, steže je u prsima, ne osjeća se dobro. Zove svoju obiteljsku doktoricu koja joj , kako nalaže zakon, ne može doći u posjetu te joj kaže da će zvati sanitetsku da je pokupi i preveze iz Rapca u Pulu kako bi je u Puli pregledali i snimili pluća (u Rapcu i Labinu nema hitne pomoći i nema rendgena ). Od Rapca do Pule ima nekih 50-ak kilometara . Sanitetska odgovara doktorici da oni ne voze slučajeve koji nisu kritični te da nona mora zvati hitnu iz Pazina ( 40-ak km od Rapca) da je oni pregledaju i nalože sanitetskoj da dođe po nju. Hitna odbija doći. Slučaj nije dovoljno kritičan - napisala je glumica.

- Zovi ovog, zovi onog, moli ovog, moli onog, zovi susjeda jednog, zovi drugog, zovi, moli, moli, zovi. Obiteljska doktorica odlazi ipak do moje none Gracijele pregledava je te napokon dogovaraju dolazak sanitetskog vozila. Vozilo dolazi idući dan oko 15 h i 30, vozi moju nonu u Pulu u opću bolnicu na covid odjel. Nona čeka pregled. Dolazi napokon na red, doktorica u Puli ju pregledava te ju nakon pregleda otpušta. Sanitetska joj kaže da je njima radno vrijeme gotovo te je oni neće voziti natrag u Rabac (da ponovim 50-ak kilometara od nonine kuće). Nona ostaje sama samcata u Puli. Bolesna, slabog vida, šećeraš. Žena od 83 godine. Nona odlazi do doktorice te ju pita kako će sada doma. Doktorica joj, ni ne pogledavši je, odgovara : 'spavajte ovdje u čekaonici' . Nona sjeda u čekaonicu i sa svog mobitela kojim se teško koristi zove nas koji smo u Zadru - prepričava.

- Mi opet, zovi, moli, moli, zovi, zovi, moli, moli, zovi. U međuvremenu nona je potjerana iz čekaonice jer se ambulanta zatvara i ne može sjediti unutra. Nona čeka privatan prijevoz koji smo mi iz Zadra organizirali. Sat vremena. VANI. Moja bolesna nona Gracijela napokon dolazi doma u Rabac. Zovemo ju. Izgovara sljedeće rečenice : 'Dobro sam. Nabavite mi mitraljez. Više nikada ni za koga neću glasati' - zaključila je Tihana.

Brojni Tihanini pratitelji u komentarima su pružili podršku i njoj i njezinoj baki, te se i sami požalili kako takvih situacija ima previše, a neki su se našalili i pitali ju 'gdje da uplate noni svoj doprinos za mitraljez'.

