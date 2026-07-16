Domaći glumci mjesecima su učili latinski zbog ovog filma! Izašao je trailer, pogledajte ga

Objavljen je trailer za novi dugometražni igrani film "Posljednji rimski bog" redatelja Božidara Domagoja Burića, koji slovi kao produkcijski najambiciozniji projekt snimljen u Hrvatskoj te donosi dosad neispričanu priču o Dioklecijanu. Film je nastao u produkciji Hrvatske radiotelevizije, a u kina diljem Hrvatske stiže na jesen 2026. godine u distribuciji Duplicata (Blitz grupa).

"Posljednji rimski bog" donosi priču o Dioklecijanu, jednom od najmoćnijih i najkontroverznijih rimskih careva, čiji je put od skromnih početaka do vladara najvećeg carstva svojega vremena obilježio kraj 3. stoljeća. Smješten u razdoblje političkih previranja i velikih promjena, film spaja povijesni spektakl, politički triler i intimnu dramu o moći, ambiciji i njezinoj cijeni, stoji u najavi.

Ulogu Dioklecijana utjelovit će Amar Bukvić, dok glavne uloge tumače Nataša Janjić Medančić, Slavko Sobin, Krešimir Mikić, Dragan Despot i Marko Cindrić. Film potpisuje Božidar Domagoj Burić kao redatelj, scenarist i producent.

Za potrebe snimanja izgrađene su monumentalne scenografije rimskog Foruma, Senata, Salone i dijelova Koloseja te amfiteatra, izrađeno je više od 1.000 autentičnih kostima te je stotina povijesno vjernog oružja ručno napravljene. Uz to, glumačka je ekipa je mjesecima učila latinski jezik iz vremena kasnog Rimskog Carstva. Sve to rezultiralo je jednim od produkcijski najambicioznijih filmskih projekata ikada snimljenih u Hrvatskoj, ističe se u najavi.

Foto: promo

Osim vizualne raskoši, film donosi i snažnu priču o usponu i padu čovjeka koji je promijenio tijek povijesti, baveći se svevremenskim pitanjima moći i manipulacije aktualnima i danas. Kroz napetu, nelinearnu naraciju isprepliću se političke spletke, ratovi, izdaje i osobne žrtve te propituje nasljeđe jednog od najintrigantnijih rimskih careva.

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