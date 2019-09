Domaćica Celzijus: Podočnjaci su mi do grudi jer sam umorna

Pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus (37) svakodnevno 'časti' gotovo 320.000 pratitelja na svom Instagram profilu fotografijama vlastite svakodnevice.

Često se voli pohvaliti kako trenira, no ovoga puta Celzijus je obožavatelje iznenadila fotografijom kako obavlja kućanske poslove.

Pjevačica na Instagramu ima više od 2000 objava, a na desetak njih kuha i čisti i time, kaže, daje do znanja svojim fanovima kako ne skriva da je i ona 'obična' žena, majka i domaćica.

- Danas me jedna pratiteljica inspirirala na prijevremeno peglanje (obično to ostavim za nedjelju) i to ni više ni manje nego sa smiješkom. Onda je Taisha neplanirano odlučila zabilježiti taj trenutak jer nije čest slučaj vidjeti mamu nasmiješenu dok pegla - kaže Nives.

Objasnila je da na fotografiji ima neispeglanu odjeću jer ne pegla odjeću za po kući jer mrzi peglanje. Također ima i nesparene čarape jer one sparene čuva za van kuće. Kako kaže, ima i lošu frizuru te kratke noge jer nije zauzela svoju dobru pozu. Na fotografijama Nives često nema šminke.

- I da, imam podočnjake do si*a jer sam umorna i ne skrivam ih od ukućana. No zapravo jedino što je bitno, neplanirano sam i dobila fotku za Instagram i sutra sam oslobođena peglanja - pohvalila se pjevačica.

Iako vitku liniju održava, kako kaže, vježbanjem do besvijesti, ali to ne znači da gladuje...

- Kuham sama kad god mi se pruži prilika, osjećam se super u kuhinji. Veliki sam gurman i radije si sama spremim neku poslasticu nego da odem na neviđeno u neki restoran. Iako, budući da sam često na putu, neminovno se hranim po restoranima, ali i tu naručim samo laganija jela, neke toplo-hladne salatice. Osim ako negdje tijekom vožnje uz cestu ne vidim neko prasence kako se vrti na ražnju. Tu moram stati i počastiti se vrućim odojkom skinutim s ražnja - priča za 24sata atraktivna Nives kroz smijeh.

Celzijus je 2014. sudjelovala u showu Masterchef i već u prvoj epizodi pobijedila i osvojila žiri svojim delicijama. Tad je pripremila juhu od rikule, rižoto s piletinom i rukolom te čokoladni souffle

