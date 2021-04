Prvi dan 'Večere za 5 na selu' u Samoboru i okolici bili smo u gostima kod asistentice u nastavi Vanje, koja živi u Bregani i koja je goste oduševila jelovnikom koji se sastojao od predjela Čuvar rudnika, glavnog jela Nacugani junec i deserta Ljubica mekog srca.

- Jako je lijepo osmislila tematsku večeru od aperitiva do deserta s pivom. I svidjelo mi se jer i inače volim pivo - komentirala je Dubravka.

Nova ekipa samoborskog tjedna počela se okupljati i svi su bili uzbuđeni zbog odlaska kod prvog domaćina. Vanja je goste dočekala ispred kuće s aperitivima - likerom i rakijom od piva, a premda to nikada nisu probali, svima se sve svidjelo. Domaćica je im je potom otkrila da je pivo sastojak koji će obilježiti cijelu večeru.

Kako je bio prvi dan, kandidati su još bili pomalo ukočeni i ubrzo su počeli s predjelom - rudarskom greblicom na Vanjin način!

- Izgledalo je fenomenalno - rekao je Marko, a i okus se svima svidio.

- Greblica je bila jako fina - rekla je Dubravka kojoj se jako svidjelo što je domaćica uz predjelo poslužila pivo pa je dodala:

- Baš je dobro pasalo.

Predjelo se svima svidjelo, a potom je Vanja poslužila gulaš od junetine mariniran u pivu koji se priprema u pećnici uz zapečene njoke, a za piće je poslužila tamno pivo.

- Zapečeni njoki su super - rekla je Marija Noršić, a i ostalima su se svidjeli, baš kao i gulaš.

- Bio je kremozan, kompaktan, odličan - rekao je Marko, a Marija Noršić dodala:

- Nije falilo soli, ništa.

Marko se nije baš svidjelo tamno pivo jer ga i inače ne voli, ali ostalima je bilo pun pogodak i baš im je odgovaralo uz gulaš.

Gosti su uglavnom jeli u tišini, no svi su to pripisali tome što je prvi dan njihova druženja. Za kraj večere domaćica je poslužila lava kolač sa sladoledom od vanilije i šumskog voća uz crveno slatkasto pivo.

- Prostorija je zamirisala po čokoladi i već je to bio prvi znak da je desert odličan i želiš ga probati - rekla je Dubravka, a Marija Blašković dodala:

- Veliki joj je plus što je napravila i domaći sladoled.

Domaćica je potom podijelila darove i svi su bili sretni što su dobili sliku i ljuti umak koji je Vanja pravila. Zatim je stigla Tara koja je otpjevala 'Fly Me to the Moon' i oduševila goste.

Vanja je za svoja jela dobila samo pohvale, a ocjene su to potvrdile. Marko je dao ocjenu deset jer mu je večera bila fenomenalna, Marija Blašković odlučila se za devetku jer joj je uz glavno jelo nedostajala salata, Dubravka je dala desetku jer joj je sve bilo odlično, a i Marija Noršić odlučila se za ocjenu deset zato što joj je sve bilo fantastično.

Pred Markom nije lak zadatak jer treba nadmašiti čak 39 bodova, a hoće li uspjeti u tome - ne propustite pratiti u novim epizodama kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu' od 20 sati na RTL-u.