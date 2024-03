Domaćin četvrtog dana 'Večere za 5' zbunio ekipu: 'Što mu je to garam masala? Zbilja ne znam'

Stevica Maki Getoš ugostit će ekipu 'Večere za 5' u četvrtom danu slavonskog tjedna. Ekipu će ugostiti na seoskom imanju koje vodi. Iako je Stevica po struci građevinar, uživa u svom poslu te se voli družiti i spremati hranu za druge. Aktivan je u društvu, nekad je igrao nogomet za lokalni klub, a danas je član KUD-a. Obožavatelj je dobre peke, omiljeno jelo mu je janjetina, a za sebe voli reći da je vesele naravi.

Foto: RTL

Ekipu će ugostiti na salašu svog prijatelja u Poganovcima.

- Tu kuhamo, družimo se. Moje obaveze tu su vatra, drva, kosimo travu, pečemo, kuhamo. Bavim se uslugama u šumarstvu, općenito sve usluge u šumarstvu, proizvodnja drva, to je glavni posao. Šuma je ljepota, priroda, svjež zrak, šetnja, gljive, vatra, pečenje, sve me to oduševljava i opušta - priča Stevica o svom poslu.

- Obožavam ukrasne panjeve. Miran sam, povučen, dobrodušna sam osoba. Kao mali sam profesionalno igrao nogomet, igrali smo do početka rata, tu su nas prekinuli, tu smo se razišli, cijela ekipa - dodao je Maki.

Foto: RTL

Prijavili su ga kumovi - i to najviše jer je majstor pečenja.

- Očekujte topao ambijent, dobru hranu, obilnu, i lijepu zabavu - zaključio je Getoš.

Svoju večeru spravio je od zanimljivih sastojaka - garam masale, piletine, teletine, gljiva, paprika, mlijeka i slatkog vrhnja.

Foto: RTL

- Garam masala, ne znam što bi mu to značilo - komentirala je Gordana.

Boban i Miljenko zaključili su da bi se moglo raditi o piletini.

- Garam masala, ne znam što je, a sve ostalo mi odgovara i sve ću probati - zaključila je Senka.