Domaću pjevačicu progonio je stalker: 'Rekao je da sam mu se ukazala na brdu, bilo me strah'

Domaća pjevačica Patricia Gašparini izbacila je novi singl te progovorila o stalkeru.

- Počelo je prije godinu dana kada me vidio na nastupu u Ženevi. Od tada me pratio na svirkama u Švicarskoj, ali tome nisam pridavala pažnju. Ubrzo su krenule stizati ljubavne poruke na društvenim mrežama i pozivi na druženje. Unatoč tome što sam mu rekla da nisam zainteresirana, nastavio me zvati i slati poruke dok ga nisam blokirala. Pretpostavljam da ga je to razljutilo pa je jednom došao ispred zgrade UN-a gdje sam radila i tamo me čekao dok ne završim s poslom. Inače je iz Latinske Amerike, a počeo me pratiti, kako mi je rekao, jer mu se ukazao moj lik na brdu u Peruu dok je planinario. Ta izjava me toliko šokirala da sam imala panični napadaj prilikom odlaska na posao. Potom je prije mjesec dana otvorio lažni profil i vidjela sam da se sprema doći u Zagreb kako bi me vidio i ispričao se. Bilo me strah izaći iz kuće pa sam na kraju sve prijavila policiji. I dalje mi na društvenim mrežama posvećuje objave, javio se taj put kada je došao u Zagreb no valjda je sada shvatio da nisam zainteresirana jer se ubrzo vratio u Ženevu – ispričala je Patricia.

Foto: PROMO

Iako je u Švicarskoj tri godine radila kao asistentica direktora u Ujedninjenim narodima, Patricia se vratila u Hrvatsku kako bi napravila pjevačku karijeru.

Početkom godine nastupila je na Dori s pjesmom autora i producenta Siniše Reljića 'I will wait', a sada objavljuje ljetni singl 'Java', koji autorski potpisuje s Jakovom Zadrom. Spot je, kaže Patricia poseban jer je prvi spot napravljen u formatu za društvene mreže, a radio ga je upravo Zadro.

Foto: PROMO

- Otkako sam se vratila u Hrvatsku, suočavam se s novim početkom. Tako i pjesma Java ukazuje na surovu stvarnost, a ponekad je ta stvarnost toliko nemilosrdna da svi poželimo samo sanjati. Želim da slušatelji zaborave na sve na trenutak i samo se prepuste pjesmi. Neka sanjaju barem tri minute - ističe atraktivna Riječanka, koja krajem godine planira objaviti debitantski album.

Patricia je inače glazbenu karijeru započela s 12 godina nastupivši u showu 'Story SuperNova Juniors' (2003.) kao i u RTL-ovu showu 'Hrvatska traži zvijezdu' (2009). Surađivala je s Deanom Dvornikom i Davorom Toljom, godinama je bila prateći vokal Ibrici Jusiću te kultnoj grupi Boa, a jedan od zapaženijih nastupa u inozemstvu imala je na Montreaux Jazz Festivalu.