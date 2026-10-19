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PROSLAVILI 13 GODINA BRAKA

Domagoj i Ivana Vida uživaju u Londonu: Otkrila gdje su sve bili

Piše 24sata,
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Domagoj i Ivana Vida uživaju u Londonu: Otkrila gdje su sve bili
Foto: Instagram/Ivana Vida
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Putovanje u London nije moglo proći bez nogometa, odnosno utakmice između Shakhtara i grčke AEK Atene, kluba za koji Domagoj Vida trenutno nastupa.

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Bivša kraljica Hrvatske i njezin suprug, nogometni reprezentativac, iskoristili su jesenske dane za posjet britanskoj prijestolnici. Ivana Vida, poznata po svojoj ljubavi prema modi i putovanjima, podijelila je s pratiteljima na Instagramu seriju fotografija iz kišnog Londona. Supruga braniča grčkog kluba AEK i bivšeg hrvatskog reprezentativca, prošetala je ulicama u ležernom izdanju, dokumentirajući najzanimljivije trenutke obilaska.

Na fotografijama Ivana i Domagoj poziraju uz kavu za van i poznate londonske crvene telefonske govornice. Društvo im pravi i njihov sin David, koji se na jednoj od slika veselo šeta pješačkom zonom s velikom žutom vrećicom iz trgovine igračaka, dok na drugoj znatiželjno promatra vjevericu u parku prepunom jesenskog lišća.

Putovanje u London nije moglo proći bez nogometa, koji je neizostavan dio njihovog svakodnevnog života. Jedna od upečatljivih fotografija prikazuje pogled s tribina poznatog stadiona Stamford Bridge tijekom utakmice UEFA Lige prvaka. Na velikom ekranu unutar stadiona jasno se vidjelo kako igraju Shakhtar i grčki AEK Atena, klub za koji Domagoj Vida trenutno nastupa.

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Kada nisu bili usredotočeni na sportske terene, obitelj Vida uživala je u klasičnim turističkim iskustvima koje nudi London. Posjetili su luksuznu robnu kuću Harrods, gdje su pažnju privukli prepoznatljivi plišani medvjedići u blagdanskim crvenim džemperima.

Njihov obilazak uključio je i uživanje u bogatoj ponudi raskošnih deserata te šetnju preko Westminsterskog mosta uz zvukove tradicionalnih škotskih gajdi.

Bračni par Vida nedavno je proslavio 13. godišnjicu braka, a Ivana je tom prigodom na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj sa suprugom pozira u tradicionalnoj slavonskoj nošnji te mu posvetila nježne riječi.

- 13 godina. I opet bih izabrala tebe. Uvijek - napisala je Ivana.

*uz korištenje AI-ja
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