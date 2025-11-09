Domenica glamurozno slavila 33. rođendan pa najavila: 'Još pet godina do znate već čega!'

Popularna pjevačica Domenica proslavila je svoj 33. rođendan na zaista poseban način, a sa svojim je pratiteljima podijelila čarobnu fotografiju iz Istanbula koja je, uz intrigantnu poruku, pokrenula lavinu znatiželje. Fotografija, koja odiše glamurom i slobodom, prikazuje pjevačicu na krovnoj terasi s koje se pruža spektakularan pogled na povijesnu jezgru Istanbula. Domenica je zablistala u raskošnoj smaragdno zelenoj haljini, dok oko nje lete galebovi.

- 33 godine! Hvala svima na lipim željama… da, da, došli smo točno na pola, još samo 5 godina (znate do čega)… kako ćemo to tek proslavit! - napisala je Domenica uz objavu, zahvalivši se prvo na brojnim čestitkama. Međutim, upravo je drugi dio poruke privukao najviše pažnje.

Pa iako je nekima najava djelovala misteriozno, Domenica je u objavi prije natuknula o čemu se radi - o njezinom koncertu 2030. godine u Areni Zagreb. Tamo bi trebala zapjevati na svoj 38. rođendan, a veliki koncert najavila je još 2022. godine - čak osam godina prije nastupa , što je mnoge tada šokiralo.

Krajem srpnja ove godine rekla je za Story da joj je to 'jedan od najvećih ciljeva i snažan motiv' da nastavi raditi, rasti i truditi se.

Split: Mlada glazbenica Domenica Žuvela | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Ne prođe tjedan, a da mi netko ne spomene 2030. godinu. Naravno da nisam krenula s pripremama, ali sam nekako baš sretna što ljudi tu godinu vezuju uz taj koncert i što se nekako sve više približava. U trenutku kad sam je najavila, zvučala je kao daleka budućnost, a zapravo je bliža nego ikad - poručila je.