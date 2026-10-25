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Domenica je koncert zakazala devet godina ranije: 'Arena za mene nije mjerilo uspjeha...'

Piše Iva Milotić,
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Domenica je koncert zakazala devet godina ranije: 'Arena za mene nije mjerilo uspjeha...'
Foto: Davor Puklavec/Pixsell
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"Ulaznice idu dobro, ugodno sam se iznenadila", rekla nam je pjevačica, a na koncert za četiri godine najavio se par koji je rekao da će se tada zaručiti

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Dok jedni rasprodane koncerte pretvaraju u dokaz vlastite veličine, Domenica Žuvela na nastup u Areni Zagreb čeka do 2030. godine. U međuvremenu je taj koncert postao mnogo više od glazbenog cilja. Ona ne mora još godinama kročiti na pozornicu zagrebačke Arene da bi njezin koncert već imao svoju publiku, priče i simboliku.

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Komentari 5
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