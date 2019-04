Domenica: 'Nudili su mi brak, ali ja sam sve ponude odbila...'

Kako napreduje pripreme za izdavanje tvog prvog albuma?

Imamo toliko pjesama da imam osjećaj da bi sad u ovom trenutku mogli napraviti tri albuma. Međutim, to još nije sve dovršeno i samo su demo snimke. Sama sam sebi stavila u glavi neki datum međutim svaki puta kada dođem do tog datuma shvatim i kažem: 'Dobro nama šanse da će biti još gotovo', tako da ne bi sad još govorila vremenski, ali svakako imamo u planu uskoro.

Foto: Privatni albumI

Je li te pomalo strah objave, danas publika ne kupuje CD-ove kao prije. Kako ti na to gledaš?

Nije, imam osjećaj da taj album manje više znači fizički predmet u koji je satkan sav moj rad i trud u proteklih nekoliko godina. Sav moj rad i trud i sve moje pjesme su na istom mjestu u fizičkom obliku i mislim da je to najljepše što možeš sve sakupiti, da vidiš svoj rad. Što se tiče prodaje albuma, svakako mislim da postoje ljudi koji to još kupuju. Nekako ja sam prva koja voli imati album koliko god imam osjećaj da više slušam glazbu putem mreža, ali mi je draže kad ga imam fizički da ga mogu staviti u auto i pustiti. Ima čar u tome.

Smatraš li se najvećom pjevačkom nadom na našoj estradi?

Imam osjećaj da kad nešto tako čujem kao da sam neki 'predmet'. Lijepo je čuti te komentare i ja bi voljela da tako i bude. Mislim da je bitno da ima sebe imam tim ljudi koji imaju veliki rad iz sebe i rezultate.

Jedan splitski menadžer rekao je da si ti „Najbolja investicija u Hrvatskoj“ , Misliš li da je Huljić s predstavljanjem tebe na estradi ponovo pametno „uložio“?

Sjećam se kad je to izašlo, svi moji prijatelji su me zvali i govorili 'Domenica, mogli bi uložiti u tebe, očito se isplati'. Sad mislim da li je to tako ili nije ne znam, vjerujem da me Tonči ne bi pitao za suradnju da ne vidi neki potencijal.

Foto: Privatni albumI

Koji je najvrjedniji savjet koji ti je Tonči Huljić dao?

Često mi daje savjete i komentare, pa čak i za svaki nastup i pjesmu. On je prvi koji me zove prije nastupa ili da me ohrabri ili nakon nastupa da pita kako je bilo. Stvarno brine po tom pitanju. Njegov najbolji komentar je onaj koji i sama znam. To je da trebam biti svoja i da ne bježim od toga što jesam. Meni je u početku bilo neugodno zbog mog govora. Imala sam čudan osjećaj da ljudi ne razumiju što ja govorim. I ako zaboravim kad pričam s nekim s otoka užasno brzo govorim i frfljam i nitko me ne razumije. I uvijek me je bilo strah da ako sad moram dati intervju da moram usporiti, pitam se kako ću sad govoriti, a onda sam si rekla 'Ma Domenica, ne možeš pobjeći, ako tako govoriš tako i pričaj', u tom smjeru mi je rekao, to mi svakako puno znači, ali konstantno ima toliko savjeta da više ne znam kojega bi izdvojila.

Slušaš li savjete, pa iako ti osobno ne odgovaraju ili voliš raditi po svome?

Po horoskopu sam škorpion i tvrdoglava sam. Međutim, kad su stvari kao karijera u pitanju, gdje nekad nisam sigurna volim poslušati. No ne volim poslušati nešto da se ne osjećam da je to nešto što bi i ja sama napravila. Nisam baš ono da radim po svome, ali znam se skulirati kada treba.

Foto: Privatni album

Što je potrebno mladim pjevačicama da zarade svoj prvi milijun. Je li tebi to već pošlo za rukom ili?

Ja sam toliko loša u tim financijama. Sve ovisi, recimo, jutros sam se vozila u taksiju i taksist mi govori 'Ma vi mladi ne možete živjeti od glazbe, sigurno radite još neki posao'. Tako da ljudi ovaj nas 'posao' doživljavaju jako apstraktno i ne znaju kako i koliko ljudi zarađuju u glazbi. No ja sam primjer da već dugi niz godina živim od glazbe. Krenula sam na faksu još pjevajući s bendom i mogu reći da sam sama sve isfinancirala, taj studentski život, bez problema, na temelju glazbe. Milijun kuna mi se sad čini puno, ali opet kad promislim mislim da ih nije teško zaraditi ako si kreativan i ne gledaš novac kao namjeru, već posljedicu tvoga rada.

Kakav je za tebe život na estradi? Kako provodiš vrijeme nakon koncerta?

Nemam osjećaj da sam na estradi. Da radim nešto što je tako prekul. Ima dobrih i loših strana. Rijetko kad odustanem i idem doma. Uglavnom sam ta koja zadnja ide. Imam osjećaj da tih dva sata koliko mi traje koncert ja zabavljam druge, a onda nakon koncerta se ja malo zabavljam. Uvijek imam osjećaj kao: 'To sam uradila, sada imam neki mir i opuštenija sam jer znam da je sve prošlo kako treba'.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Koje je najluđe iskustvo koje si imala s obožavateljima? Je li ti ikad na binu 'zalutao' neki ludi predmet? Jesi li dobila neku ponudu za brak možda?

Danas živimo u tom svijetu društvenih mreža gdje ljudi smatraju da me znaju ako me prate. No iznenadim se kad mi neki ljudi pošalju poruke s ponudama za brak. Meni je to toliko smiješno. Uglavnom onda ne odgovaram na takve poruke. No ako je neka simpatična doza humora, na to volim odgovoriti. Nisam do sada imala na koncertu baš neku čudnu scenu. Često na mojim koncertima lete papirnati avioni s porukama, to mi je preslatko. Međutim, ja to nikad ne stignem pročitati jer se u tom svom ludilu i euforiji ne stignem koncentrirati i poloviti te poruke, odlete i ne dođu do mene. No u Zadru na koncertu su mi donijeli personalizirani buket ruža di piše 'Vidi se iz aviona', to mi je presimpatično.

Život na relaciji Zagreb-Split, kakav je? Jesi li u Zagrebu kupila neki stan ili budeš u hotelu, kod prijateljice? Što ti se ne sviđa u Zagrebu?

Ne mogu opisati koliko sam Dalmatinski tip cure koja voli sunce i more. Kad znam da je sunce najrađe bi se digla u šest ujutro i iskoristila cijeli dan vani. Osoba sam kojoj raspoloženje ovisi o vremenu. Mislim da je život u Splitu predivan. Počevši od ljudi, klime – to mi paše i imam osjećaj da je to moj grad iako sam s Korčule. Zagreb je za mene nešto potpuno drugačiji od moga stila na koji sam navikla. Ali svjesna sam da zbog posla moram biti u Zagrebu, pa sam sve više ovdje. Kad sam u Zagrebu onda sam kod prijatelja. Trenutno ih imam toliko da se doslovno svi tuku da dođem kod njih i onda moram birati. Uglavnom sam kod prijateljice iz Orebića. Razmišljala sam i o najmu stana u Zagrebu, ali krivo mi je ako nisam tu stalno. Hotel mi nikad nije bila opcija jer ako već dolazim tu, ne želim biti sama, želim se družiti pa mi je nekako draže da sam s prijateljima. Osim klime, u Zagrebu je užurbani stil života. Od točke A do točke B izgubim previše vremena u prometu, to me izluđuje. U Splitu znam da mogu cijeli grad prošetati u pola sata. Jedino bi voljela da je Zagreb mrvicu manji.

Foto: Privatni album

Bi li se ošišala ili ofarbala da ti nadređeni kažu da je to zbog spota ili da bi privukla pažnju medija?

Ja sam prirodna plavuša, koja strašno voli biti prirodna plavuša, ali sam uvijek tužna jer mi zimi potamni kosa i onda čekam ljeto da mi posvijetli kosa i onda je to neki začarani krug. Zadnja dva mjeseca pred ljeto želim poludjeti, ali onda se sjetim da u svijetu ima samo neki mali postotak prirodnih plavuša onda mi je krivo narušavati taj postotak, pa se zbog toga ne želim pobojati.

Po tvome mišljenu, što je za tebe idealan muškarac? Kako se treba ponašati i izgledati? Tko ti je draži Dalmatinci ili Purgeri?

Idealan muškarac po meni vjerojatno ne postoji, kao ni idealna žena, ali mislim da mora biti svjestan sebe i meni se čini da bi to trebao biti neki iskren, odgovoran, ali strašno empatičan muškarac. No Dalmatinci su mi draži. Mislim da smo mi nekako otvoreniji, glasniji.

Što prvo primijetiš na muškarcu?

Na muškarcu prvo primijetim oči i osmijeh. Ima nešto što ne možeš objasniti kad nekoga vidiš ili ti legne ili ne, možda neka kemija koja se dogodi.

Foto: Privatni album

Što je najljepše što si napravila za nekog dečka? Smatraš li se romantičnom djevojkom?

Mislim da sam ja tip osobe koja strašno sluša druge. Čujem, to pohranim negdje u sebi i onda kad ta osoba nešto želi uvijek se sjetim toga, pamtim gluposti. To je strašno dobra osobina kad nekoga slušaš, a ta osoba zaboravi da je to rekla da ju ja s time iznenadim. Ne znam koja osoba ne voli neke sitnice i znakove pažnje, a mislim da sve to spada pod tu, hajdemo reći romantiku, pa jesam, valjda jesam romantična.

Da li tvoji roditelji priželjkuju unuke? Smatraš li da si dovoljno zrela da postaneš majka, jesi li spremna za tu životnu 'ulogu'?

Nisam pričala sa svojim roditeljima o unucima. To kod nas nije neka tema o kojoj se govori, ali naravno da se dogodi svi bi bili presretni , ali ja sam sad u nekom filmu gdje opće to ne vidim. Nije da to ne želim, ali život mi se promijenio i ne mogu zamisliti sada da imam svoje dijete. Iako sam okružena prijateljima i rodbinom koji imaju malu djecu, svoju ne mogu zamisliti još barem nekoliko narednih godina sigurno.

Koliko brineš o svojoj prehrani? Vježbaš li redovito? Bi li išta promijenila na svome tijelu?

Uvijek sam bila umjetnički tip koja je čuvala svoje prste zbog klavira, pa se nisam smjela baviti sportom zbog ozljeda. No što sam starija vidim koliko mi to nedostaje, pa sam krenula u teretanu. Nije da je pretjerano volim i da se veselim tome. Ne bi ništa promijenila na sebi. Uvijek se zezam sa svojim prijateljima kada gledam svoje fotografije 'Joj pogledaj mi uho, nos, stopalo, ruke', ali ne znam koja to žena ne komentira. No da bi išla mijenjati nešto na sebi ne bi. Razumijem ljude koji su iskompleksirani zbog , ali mislim da treba naučiti nositi ono što imaš.

Foto: Privatni albumI

Hoćemo li vidjeti da Domenica više zapleše u svojim spotovima?

Možda i više zaplešem. Teško mi se opustiti pred kamerom kad znam da moram otvarati usta na playback i plesati, trebam se još malo opustiti, valjda će i prirodno doći ti pokreti. Učim se biti.

Stalno se smiješ. Je li te itko ikada vidio tužnu, uplakanu?

Rijetko kad me nešto može rastužiti ili da plačem iz čista mira, osim nekad na filmove. Mora biti neka situacija da mi se puno toga nakupi da se otvorim.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Smatraš li da to kopiranje postoji na estradi, da pjevačice kopiraju jedna drugu?

Naše je tržište malo i svi sve pratimo i da nešto što ti se svidi da ćeš promisliti i reći si 'Aha ovo je dobro, mogla bi ja to', ali ne doslovno kopirati. Svatko od nas se trudi da donese nešto svoje jer kopija je uvijek kopija. Ako se radi o nekim sitnicama onda mi je kopiranje okej. Naravno ako vidiš nešto, ali ići iskopirati cijeli stil ili pjesmu mi to nije to.

Po čemu si ti posebna?

Drago mi je da sam došla u period da ljudi vide spot i kažu: 'Aha, to je baš Domenica' znači ipak ljudi imaju nešto, smjer koji vezuju uz mene i moju glazbu. Na to sam jako ponosna jer sam mislila da će trebati puno više vremena da me ljudi upoznaju i da me vezuju za nešto, a nekako mi se čini da su mene 'polovili' i to za sada je nekako uspjelo u ove dvije godine.