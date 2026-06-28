Pjevačica Domenica Žuvela govori o 15 godina dugoj vezi s odvjetnikom Ivanom Bačićem, novoj pjesmi ‘Muško klasično’, prijateljstvima te ljetu ispunjenom nastupima
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Domenica o singlu, prijateljici Hani i dečku: 'Tajna naše veze krije se u mnogo malih stvari'
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Naravno da sam tijekom života upoznala poneko 'muško klasično'. Mislim da svi imamo nekoga u svojoj blizini za koga možemo reći da savršeno odgovara tom opisu. Srećom, već sam i zaboravila kako izgleda kad te netko laže, zavlači ili zove u pola pet ujutro, smije se pjevačica Domenica Žuvela (33). Upravo je takav muškarac u središtu njezina novog singla 'Muško klasično'.
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