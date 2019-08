Domingo je zlostavljao žene? 'Gurao mi je ruku pod suknju...'

Slavni operni tenor Plácido Domingo (78) našao se usred skandala. Osam pjevačica i jedna plesačica optužili su ga za seksualno zlostavljanje koje se odvijalo prije 30 godina. Kako piše Fox News, Domingo je prisiljavao žene da s njim imaju seksualne odnose, a zauzvrat će im 'srediti' dobar posao', a žrtve su tek sada progovorile o zlostavljanju.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Ukoliko bi ga neka žena odbila, tvrde strani mediji, kaznio ih je tako da su ostale bez angažmana. Jedna od njih tvrdi da je Domingo gurnuo ruke pod njezinu suknju, dok su tri žene rekle kako ih je prisilio na poljubac, jednu u garderobi, drugu u hotelskoj sobi i treću na poslovnom ručku.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Operni pjevač u braku je od 1962. godine, ali ga to nije spriječilo da bude neugodan na poslovnim događanjima.

- Poslovni ručak je uobičajen, no nije normalno kada te netko tijekom istog tog ručka pokušava držati za ruku ili ti stavi ruku na koljenu. On je uvijek pronalazio način za dodirivanje i poljupce - ispričala je zlostavljana žena.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Nakon što je jedna od osam pjevačica nastupila s Domingom devedesetih, nije prestajao 'trčati' oko nje i zvati ju na spojeve. I Placido se oglasio povodom skandala.

- Optužbe od neimenovanih individualaca koje datiraju od prije više od trideset godina su nevjerojatne i netočne. Ipak, bolno je pročitati i čuti da sam uznemirio nekoga ili učinio da se osjeća nelagodno, bez obzira kada je to bilo i bez obzira što je to bilo iz najboljih namjera. Vjerujem da su svi moji susreti i veze bile sporazumne, a ljudi koji me znaju, ili oni s kojima sam radio, znaju da ja nisam netko tko bi namjerno nekome naudio, uvrijedio ili doveo u neugodnu situaciju - piše u priopćenju medijima koje je Placido poslao.

Foto: Ralf Succo/DPA/PIXSELL

Inače, Dominga, dobitnika nekoliko Grammyja, kolege su opisale kao šarmantnog muškarca.