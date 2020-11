Dominik je pojeo dvije kile fiš-paprikaša i pobijedio u izazovu

Tanjur ima između 300 i 400 kalorija. Vaš zadatak je da u pola sata pojedete što možete više. Pobjednik je onaj koji pojede najviše, objasnila je Sanja. Dominik si je osigurao dva i pol kilograma prednosti na vaganju

<p>U večerašnjoj epizodi 'Života na vagi', kandidati su posjetili Vukovar. U perivoju baroknog dvorca Eltz morali su odraditi veliki izazov.</p><p>- S jedne strane je 20 dijelova puzzli koje treba prenijeti preko poligona i složiti sliku dvorca. Nagrada je kilogram prednosti na vaganju - objasnio je pravila Edo.</p><p>Izazov je bio naporan, no tijesna borba odigrala se između Dominika i Marice, a Marica je na kraju pobijedila i dobila prednost od jednog kilograma na vaganju.</p><p>- Marica je nadnaravno moćna za jednu curu, zaslužila je ovu pobjedu - zaključio je na kraju Matej.</p><p>- Super je pobijediti. To je moja veća pobjeda ovdje i drago mi je da nisam puno lošija od dečki - sretna je bila Marica te dodala da je ponosna na sebe.</p><p>Nakon izazova Edo je želio nasamo popričati s Petrom jer nije dala sve od sebe za vrijeme zadatka, ali Petra mu je rekla da o tome sada ne želi razgovarati, što je njezinog trenera razljutilo pa je odustao.</p><p>- Ja sam ušao u taj odnos iskreno, svim svojim srcem, svom svojom dušom, i ja joj od srca želim i dalje sve najbolje. Međutim, ako ona želi ići putem koji nije ispravan, nije pravi, ja tim putem ne želim ići i ne mogu joj tada pomoći - rekao je Edo.</p><p>Petra je za to vrijeme komentirala da se osjeća kao 'Pale sam na svijetu' jer joj je otišla Viki, a i bila je, kaže, loše volje.</p><p>- Već unaprijed znam da ću biti zadnja i nije mi to više zabavno. Ne želim odustati, ne znam što dalje očekivati, ali danas mi ne ide - zaključila je Petra.</p><p>Trenerica Maja odlučila je iznenaditi Petru, a Edo Mateja. Maja je Petru odvela među konje i tako je jako razveselila da je komentirala kako obožava sve vrste konja te da je često znala otići u konjički klub u Karlovcu, ali ju je uvijek bilo strah jahati zbog težine. Budući da joj je Maja otkrila da jaše, Petra je bila oduševljena što dijele istu ljubav prema konjima.</p><p>Za to vrijeme Edo je Mateja odveo u sportsku rukometnu dvoranu.</p><p>- Smišljao sam kako da ti bude zabavan trening, ali da ga mrziš, i sjetio sam se priprema za rukomet - smijao se Edo, ali i Matej, presretan zbog iznenađenja.</p><p>Dok su se dečki pripremali igrati rukomet, Maja je Petri priuštila sat jahanja, na čemu joj je Petra bila jako zahvalna, a na kraju je komentirala da je mogla jahati već 20 godina da nije bila pretila.</p><p>Edo je Mateju priredio još jedno iznenađenje - doveo mu je cijelu njegovu rukometnu ekipu, na čelu s bratom, a za tu prigodu napravili su i dresove na kojima je pisalo Život na vagi i Matejev nadimak, Bubi. Matej nije mogao sakriti suze radosnice, a njegovi su prijatelji komentirali, kada su ga vidjeli, da su ugodno iznenađeni njegovom preobrazbom.</p><p>- Prije nije mogao hodati i pričati, a vidi ga sad. Ma ovo je uspjeh i za nas je on pobjednik - rekao je Bubijev prijatelj Ivan.</p><p>Nakon iznenađenja, za Petru i Mateja uslijedilo je i iskušenje.</p><p>- Bila bi sramota da ste u Slavoniji a da niste pojeli fiš-paprikaš, a ovaj je po staroj recepturi - započela je Sanja, a Petra je komentirala da ne može podnijeti kuhanu ribu.</p><p>- Svi kotlići su isti, a u svakom se nalazi točno tri kilograma fiš-paprikaša i pola kilograma tjestenine. Svaki tanjur ima između 300 i 400 kalorija. Vaš zadatak je da u pola sata pojedete što možete više. Pobjednik će biti onaj koji pojede najviše, a nagrada će biti umanjena za onoliko kilograma koliko ste pojeli fiša plus dodatnih pola kilograma prednosti na sljedećem vaganju - objasnila je pravila Sanja.</p><p>Iako su se prvo premišljali i nisu htjeli jesti, prvi je Matej ipak zagrabio fiš, a njega je slijedio Dodo. Za to vrijeme Ante, Zdravka, Maja, Petra i Marica i dalje su raspravljali treba li Ante početi jesti.</p><p>- Ja ako počnem, sustići ću ih i pojest ću sve, što je meni pojesti tri kile - rekao je Ante, a na kraju je Zdravka ipak odlučila probati fiš.</p><p>Na kraju je Maja pojela 0,1 kilogram, Matej 1,4 kilograma, no Dominik je pojeo dva kilograma fiš-paprikaša i tako odnio pobjedu od dva i pol kilograma prednosti na vaganju.</p>