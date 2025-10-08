Obavijesti

PREKINULA ŠUTNJU

Donirala bubreg Seleni Gomez, a ona ju nije pozvala na svadbu

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Donirala bubreg Seleni Gomez, a ona ju nije pozvala na svadbu
Foto: Instagram

Seleni Gomez je prije nekoliko godina dijagnosticiran lupus te se 2017. podvrgnula transplantaciji bubrega. Donirala joj ga je Francia Raisa, koja je sada progovorila o Gomezinoj svadbi na koju nije bila pozvana

Francia Raisa, glumica koja je Seleni Gomez donirala bubreg prije nekoliko godina, odlučila je prekinuti šutnju i oglasiti se oko njihove navode svađe. Kako navodi Daily Mail, Raisa je odbacila nagađanja o svađi, a osvrnula se i na svadbu na kojoj, prema svemu sudeći, nije bila. Na svečanost su došle brojne druge zvijezde kao što su Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short, Zoe Saldana, Ed Sheeran... 

Foto: Selena Gomez Instagram

U intervjuu koji je snimljen uoči vjenčanja Gomez i glazbenog producenta Bennyja Blanca, Raisa je rekla kako je jako sretna zbog Selene. 

- I gle... ona ima svoj život i već je milijarderka, a ja sam zahvalna što sam mogla to učiniti za nju - rekla je. Na pitanje što bi poručila onima koji razmišljaju o donaciji organa, naglasila je kako je cilj nekome spasiti život tim činom, a ne nužno stvoriti neraskidivu vezu. 

- Gledate, od početka su mi liječnici rekli, to je donacija. Ako ćete donirati dolar, nećete kasnije zvati i pitati: 'Hej, što radite s mojim dolarom?' To je donacija i to je nešto lijepo što sam mogla učiniti. Zahvalna sam što sam živa i mogu reći da sam spasila život - ispričala je. 

Red Dress Collection Concert at Lincoln Center
Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

Raisa je Gomez donirala bubreg 2017. nakon što je pjevačici dijagnosticiran lupus, autoimuna bolest koja može zahvatiti zdrave organe. Selena se oglasila i na svojim društvenim mrežama oko toga, fotografijom nje i Raise iz bolničkih kreveta.

U objavi je tada napisala kako je svjesna da su neki njezini obožavatelji primijetili da je nema često u javnosti te da se pitaju zašto ne promovira svoju glazbu. 

- Otkrila sam da trebam transplantaciju bubrega zbog lupusa i oporavljam se. To je nešto što sam trebala za svoje cjelokupno zdravlje - napisala je te zahvalila doktorima, ali i Raisi. 

- Dala mi je najveći dar i žrtvu, donirala mi je svoj bubreg. Nevjerojatno sam blagoslovljena. Jako te volim, sestro - istaknula je Selena. 

