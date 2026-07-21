Donna Vekić pozirala je pokraj zgodnog frajera: Evo tko je on

Hrvatska tenisačica Donna Vekić trenutačno se nalazi u svom rodnom Osijeku gdje se na njezinu inicijativu održava 'First Slam', prvi međunarodni turnir u svijetu za djecu do devet godina. No, prije povratka na teren i teniskih obaveza, tenisačica je 'napunila baterije' na hrvatskoj obali.

Donna je na svom Instagram profilu objavila niz fotografija na kojima uživa u opuštajućim trenucima i morskim radostima, a u opisu fotografija napisala je 'Izvan ureda'. No, svima je za oko zapela fotografija tenisačice i njenog mlađeg brata, Brune Vekića. Na fotografiji Donna pozira na brodu u badiću, a pored nje leži zgodni Bruno koji je isto u kupaćim gaćama i s šeširom na glavi.

Foto: Instagram

Bruno je od Donne mlađi tri godine, a iako ga ona rijetko javno pokazuje, njih dvoje su iznimno bliski te su si međusobno velika podrška u svim fazama života. On se isto okušao u sportu, no za razliku od Donne odabrao je drugačiji put. Bruno je, naime, odabrao karijeru pilota i leti za tvrtku Air Pannonia, a Donna ne skriva koliko je ponosna svog mlađeg brata.

Donna je ljubav prema sportu naslijedila od svoje obitelji. Njezin otac Igor bio je golman NK Osijeka, dok se majka Brankica godinama bavila atletikom, baka joj je bila profesorica tjelesnog, dok joj je pradjed bio trener veslača.