Dorian i nakon showa ima plan: Iduće godine ću otići pod nož

Unatoč ozljedi oka Dorian Crnković (23) nije se predao i nastavio je skidati kilograme. Svaki dan dizao se u pet ujutro i šetao oko kuće osam sati na dan. Strojarski tehničar iz Zagreba rekorder je ove sezone showa 'Život na vagi'. U 12 tjedana izolacije skinuo je 46 kilograma. U ta dva tjedna izgubio je 7,4 kilograma. Njegovi problemi s kilama sežu od djetinjstva.

- Uvijek sam bio deblji, a najviše sam se počeo debljati kad sam prestao igrati nogomet s 18. godina. Nakon toga dobio sam 50-ak kila jer sam samo nastavio jesti, a kalorije nisam trošio. Nekoliko mjeseci prije ulaska u show imao sam čak 202 kila - priča Dorian. Najviše je jeo pizze i hamburgere iako je njegova mama kuhala zdravo.

Foto: RTL televizija

- Nisam to htio jesti već bih otišao u fast food - kaže Dorian. U školi ga nisu zadirkivali zbog izgleda jer je svoje probleme s kilama okretao na šalu, a nije imao problema ni s djevojkama koje je osvajao karakterom. Cilj mu je pasti ispod 100 kila.

- Iduće godine planiram ići pod nož. Skinut ću višak kože oko trbuha, to me najviše muči. Samo što prvih godinu dana moram održavati težinu. Nije me strah zahvata, spreman sam za taj korak. Želim tijelo dovesti u red i izgledati normalno te nabiti nešto mišića - zaključio je Dorian.

Jedan od ključnih poticaja za sudjelovanje u 'Životu na vagi' bili su mu i njegovi bližnji.

Foto: RTL televizija

- Htio sam im dokazati da mogu i hoću uspjeti kako bih opet mogao igrati nogomet, baviti se judom i veslanjem - rekao je Dorian.

Zagrepčanin ima mogućnost ući u veliko finale emisije 'Život na vagi', koje je u subotu, 16. prosinca, u 20 sati na RTL-u. Pobjednik showa će osvojiti nagradu od 150.000 kuna, dok jedan od kandidata koji je ispao i najviše smršavio može dobiti 50.000 kuna.