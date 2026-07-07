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Doris Dragović najavila koncert u Areni Zagreb i otkrila kome će ga posvetiti: To je važan datum

Piše 24sata,
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Doris Dragović najavila koncert u Areni Zagreb i otkrila kome će ga posvetiti: To je važan datum
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Foto: Mario Poje/bravo!
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Nakon što je 2023. godine rasprodala čak dvije Arene Zagreb i još jednom potvrdila status jedne od najvoljenijih domaćih izvođačica, Doris se vraća pred zagrebačku publiku uz bezvremenske hitove

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Postoje glasovi koji ne pripadaju samo glazbi, nego i uspomenama. Vokal Doris Dragović već desetljećima prati prve ljubavi, velika slavlja i najljepše životne trenutke, a dogodine će ponovno ispuniti Arenu Zagreb koncertom koji dolazi uoči Međunarodnog dana žena.

"Dragi moji prijatelji, pozivam vas da se 6. ožujka 2027. vidimo u Areni Zagreb, da zajedno pjevamo i veselimo se. Voli vas vaša Doris", poručila je glazbena diva putem bravo radija.

Nakon što je 2023. godine rasprodala čak dvije Arene Zagreb i još jednom potvrdila status jedne od najvoljenijih domaćih izvođačica, Doris se vraća pred zagrebačku publiku uz bezvremenske hitove poput "Željo moja", "Marija Magdalena", "Malo mi za sriću triba", "Baklje Ivanjske", "Dajem ti srce", "To", "Krivi ljudi", "Ti si moja ljubav stara" i mnogih drugih pjesama koje već desetljećima zauzimaju posebno mjesto u srcima publike.

Foto: promo

Iako iza sebe ima jednu od najdugovječnijih i najuspješnijih karijera na domaćoj glazbenoj sceni, Doris priznaje da joj nijedan koncert nije rutina.

"Svaki koncert koji radim za mene nije peti, pedeseti ili petstoti, nego prvi. Uvijek prvi. Ljudi su za mene nešto veličanstveno, veliko i neponovljivo. Svaki je čovjek jedinstven i upravo se tom čovjeku obraćam", priznaje.

Datum održavanja koncerta za Doris ima i posebno osobno značenje.

"Taj datum mi je jako poseban, ne samo zbog koncerta. To je dan kada je moja mama prije nekoliko godina otišla. Zato ću, zapravo, pjevati njoj. Jako me veseli što ću, osim što ću joj zapaliti malu svjećicu, sa svojim notama i notama mojih kolega na jedan način slaviti njezin život."

ARHIVA - 16.4.1961. Ro?ena pjeva?ica Doris Dragovi?
Foto: nino strmotic

Uspomene na majku, kaže, nikada neće izblijedjeti.

"Kao i svačija, bila je najbolja mama na svijetu. Moja mama bila je sitna, a ja sam visinu povukla na tatu. Bila je poput porculanske figurice – minijaturna, elegantna i slatka, baš onakva u kakvu se moj tata jedino mogao zaljubiti. Bila je vrlo čvrst odgojitelj. Kad bi mi zaprijetila prstom, morala me gledati prema gore jer sam je prerasla. To je stvarno bilo genijalno za vidjeti", prisjetila se.

Večer u Areni Zagreb još će jednom potvrditi zašto Doris Dragović zauzima posebno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, ne samo zbog pjesama koje su obilježile generacije, nego i zbog iskrene povezanosti s publikom koja traje već više od četiri desetljeća. Ulaznice su u prodaji putem sustava upad.hr.

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