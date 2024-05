Doris Dragović najavila koncert u Bjelovaru: Stiže u lipnju...

Glazbena diva Doris Dragović (63) će održati spektakularan koncert u Bjelovaru za 'Terezijanu', 15. lipnja. 'Terezijana' je najveća carska manifestacija središnje Hrvatske.

Ove godine dolaze brojne zvijezde, a Terezijana traje od 13.-16. lipnja a u sklopu Terezijane u Bjelovaru se odvija Festival svjetla i burger festival kada dolaze Mate Janković, Ivan Pažanin i drugi vodeći hrvatski chefovi.

Foto: PR

Terezijanu 13. lipnja u 20 h otvara pobjednik 'The Voicea' Martin Kosovec i Vanna te Big bend, a do sada su organizatori najavili koncerte Davora Gopca i Psihomodo Popa, Jelusick benda predvođen Dinom Jelusićem, a kažu očekuju nas još brojne zvijezde no prerano je za otkrivati koje.

U svakom slučaju, Doris Dragović ne nastupa često na manifestacijama pa je sjajan nastup za publiku zagarantiran u Bjelovaru.

Split: Doček Nove godine na Rivi | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL