Doris Dragović (60) je za Radio Dalmaciju prokomentirala Albinin nastup i ispadanje s Eurosonga, gostujući u showu 'Dobar dan Dalmacijo' kod Ines Nosić i Gordana Vasilja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Doris, između ostalog, tvrdi da to 'nije do nas' te je istaknula da je sinoćnji nastup za Albinu sjajna odskočna daska.

- Prvo, nije do nas, znači puno je tu još nekih faktora i tako. Drugo, i najvažnije od svega, je da smo se tamo prikazali u odličnom svjetlu i interpretacijski i scenski i u svakom pogledu i da se ničega nemamo sramiti. To je ono što je praktički nekakva baština, naša i Albinina, vezana za ovogodišnji Eurosong - komentirala je Doris.

Doris je odavno rekla da Eurosong već dugo nije 'song', nego 'Euroshow'.

- To je više, nemam pojma, lasera, eksplozija, ekrana, prskalica, showa i čudesa nego same pjesme. Mi smo i u tom smislu dobro konkurirali. Dakle, imali smo što pokazati jer nam je mala, osim što sjajno i briljantno piva, i šesna. Ovo je za nju sjajna odskočna daska jer nitko ne govori onaj komentar: 'E, dobro smo i prošli koga smo poslali', nego su svi žalosni i svi imaju taj osjećaj da smo ponovno pokradeni, a to je ono što je za Albinu važno - poručuje Doris.

Dragović je komentirala i činjenicu da Hrvatska zadnjih godina mora prolaziti polufinale jer nismo među odabranima koji idu direktno u finale.

- Ići u polufinale i tući se tu s ne znam koliko država, od kojih su dvije trećine pod navodnike bitnije nešto od nas, je teret koji je evidentan. Moje uvjerenje je da smo mi bili direktno u finalu da bi se sjajno plasirali - izjavila je pjevačica.

Na pitanje je li se sinoć čula s Albininom obitelji, Doris je odgovorila: 'Čula sam se s tatom Kićom. Tata je naravno ponosan na svoje dijete i upravo smo o tome i popričali sinoć, da je sretan. Naravno da se bojao hoće li ući u finale ili ne, ja sam mu na to rekla da to apsolutno nije važno za njenu karijeru jer je nacija uz nju. A ako je to tako, onda je to za nju jedna lijepa odskočna daska s kojom je skrenula pozornost na sebe na jedan lijepi način i to je bitno. Nismo se ničega imali za posramiti' - poručuje Dragović.