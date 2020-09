Doris je objasnila modrice na koljenima: 'Malo sam natučena'

Prije nekoliko dana Pinčić je imala prometnu nesreću. Jutarnji list piše kako je pri padu s motora na snimanju za emisiju u svojoj vlastitoj produkciji natukla ruku i rebra. Zadobila je i nekoliko modrica

<p><strong>Doris</strong> <strong>Pinčić</strong> (32) i <strong>Davor</strong> <strong>Meštrović</strong> (52) jutros su vodili emisiju 'Dobro jutro, Hrvatska'. To ne bi bilo ništa čudno da Doris nije privukla poveću pažnju. Nosila je plavu haljinu koja joj se u jednom trenutku podigla, a oba koljena bila su joj puna modrica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Boris i Doris u 'Superparu'</strong></p><p>Gledateljima emisije to nije promaknulo pa su na društvenim mrežama odmah krenuli s komentarima. </p><p>'Doris, što ti je to s koljenima?', 'Kakve su ti to modrice?', samo su neki od komentara. Doris je naposljetku objasnila što se dogodilo.</p><p>- Nema razloga za brigu. Malo sam natučena, ali idemo dalje - rekla je voditeljica za <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/doris-pincic-otkrila-nam-je-zasto-su-joj-koljena-puna-masnica-malo-sam-natucena-15021066" target="_blank">Jutarnji list</a>. Od njezinih prijatelja saznaju kako je prije nekoliko dana imala prometnu nesreću. Pri padu s motora na snimanju za emisiju u svojoj vlastitoj produkciji natukla je ruku i rebra. Zadobila je i nekoliko modrica.</p><p>Podsjetimo, o popularnoj voditeljici neprestano se raspravlja nakon što su ona i njezin suprug, glazbenik <strong>Boris Rogoznica</strong> (31), objavili kako će se razvesti. Ovih je dana zaintrigirala objavom na društvenim mrežama. Naišla je na zid na kojemu stoji natpis: 'Mogu osvojiti svijet jednom rukom dok me ti držiš za drugu'. </p><p>- Ovo mi je popravilo dan - napisala je Doris, koja često na Instagramu uz fotografije i objave stavlja citate ili stihove iz pjesama, ne govoreći kome ih posvećuje. No zaintrigirala je pratitelje koji su se ponadali kako je možda pronašla sreću u ljubavi.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S DORIS: </strong></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>