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TUGA U OBITELJI

Doris Pinčić Guberović se emotivnom objavom oprostila od svoje voljene majke Violete

Piše 24sata,
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Doris Pinčić Guberović se emotivnom objavom oprostila od svoje voljene majke Violete
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Zadar: 4.9.1988. rođena Doris Pinčić | Foto: Filip Brala/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Majka Doris Pinčić Guberović umrla je u 64. godini, a vijest o njezinoj smrti objavljena je na Facebook stranici Župe sv. Ante Smiljevac u Zadru

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Voditeljica Doris Pinčić Guberović (38) na društvenim se mrežama oprostila od voljene majke Violete koja je preminula prije nekoliko dana. 

Podijelila je noćni prizor s proslave na otvorenom u njenom rodnom kraju, uz mnoštvo ljudi, upaljene baklje i gusti dim koji obavija obalni grad. U prvom planu je njena majka okrenuta leđima, s podignutom rukom. Uz fotografiju, podijelila je i emotivnu pjesmu Đanija Maršana 'Adio'. Objavu možete pogledati OVDJE.

Šibenik: Doris Pin?i? Rogoznica prošetala gradskom rivom
Šibenik: Doris Pin?i? Rogoznica prošetala gradskom rivom | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Ispod objave pristizale su joj poruke sućuti i toplih riječi.

Podsjetimo, Violeta Pinčić, preminula je u 64. godini, a vijest o njezinoj smrti objavljena je na Facebook stranici Župe sv. Ante Smiljevac u Zadru.

VIOLETA PINČIĆ Tragičan gubitak u obitelji popularne voditeljice: Umrla je mama Doris Pinčić Guberović
Tragičan gubitak u obitelji popularne voditeljice: Umrla je mama Doris Pinčić Guberović

- Našoj dragoj župljanki Violeti, koja je s radošću dolazila na sv. Misu, neka Gospodin otvori vrata Vječne Gozbe u Božjem Kraljevstvu! Dragoj obitelji najiskrenija sućut i čvrsta nada u Vječnost života - napisali su ispod fotografije osmrtnice. Violeta Pinčić godinama je radila na Sveučilištu u Zadru, a sa suprugom Marijom ima troje djece.

Beograd: Glumica Doris Pin?i? Rogoznica
Beograd: Glumica Doris Pin?i? Rogoznica | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Doris Pinčić danas je jedno od najprepoznatljivijih lica HRT-a, a slavu je stekla ulogom u seriji 'Larin izbor'. Više puta tijekom karijere govorila je o svojoj obitelji i koliko su se žrtvovali da bi ju školovali. 

- Tek kad i sami postanemo roditelji možemo razumjeti što su sve oni za nas radili. Lijepo ih je zauzvrat učiniti ponosnima, napisala je prije četiri godine ispod fotografije s roditeljima snimljene povodom njene druge fakultetske diplome. 

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