Majka Doris Pinčić Guberović umrla je u 64. godini, a vijest o njezinoj smrti objavljena je na Facebook stranici Župe sv. Ante Smiljevac u Zadru
Doris Pinčić Guberović se emotivnom objavom oprostila od svoje voljene majke Violete
Voditeljica Doris Pinčić Guberović (38) na društvenim se mrežama oprostila od voljene majke Violete koja je preminula prije nekoliko dana.
Podijelila je noćni prizor s proslave na otvorenom u njenom rodnom kraju, uz mnoštvo ljudi, upaljene baklje i gusti dim koji obavija obalni grad. U prvom planu je njena majka okrenuta leđima, s podignutom rukom. Uz fotografiju, podijelila je i emotivnu pjesmu Đanija Maršana 'Adio'. Objavu možete pogledati OVDJE.
Ispod objave pristizale su joj poruke sućuti i toplih riječi.
Podsjetimo, Violeta Pinčić, preminula je u 64. godini, a vijest o njezinoj smrti objavljena je na Facebook stranici Župe sv. Ante Smiljevac u Zadru.
- Našoj dragoj župljanki Violeti, koja je s radošću dolazila na sv. Misu, neka Gospodin otvori vrata Vječne Gozbe u Božjem Kraljevstvu! Dragoj obitelji najiskrenija sućut i čvrsta nada u Vječnost života - napisali su ispod fotografije osmrtnice. Violeta Pinčić godinama je radila na Sveučilištu u Zadru, a sa suprugom Marijom ima troje djece.
Doris Pinčić danas je jedno od najprepoznatljivijih lica HRT-a, a slavu je stekla ulogom u seriji 'Larin izbor'. Više puta tijekom karijere govorila je o svojoj obitelji i koliko su se žrtvovali da bi ju školovali.
- Tek kad i sami postanemo roditelji možemo razumjeti što su sve oni za nas radili. Lijepo ih je zauzvrat učiniti ponosnima, napisala je prije četiri godine ispod fotografije s roditeljima snimljene povodom njene druge fakultetske diplome.
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