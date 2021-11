U epizodi 'Potjere', koja je prikazana u utorak na pitanje o geometrijskom tijelu u središtu naslovnice albuma 'The Dark Side of the Moon' Pink Floyda, predviđen odgovor bio je 'prizma'.

Lovac je netočno odgovorio, a natjecatelj je rekao da se radi o 'piramidi' što mu isprva nisu priznali.

' To ne može biti piramida'

Naknadnom provjerom odlučeno je ipak da se prizna natjecateljev odgovor.

Ova epizoda Potjere izazavala je veliki interes i masu komentara na društvenim mrežama.

Pa tako jedan korisnik piše:

- To može biti samo prizma, lom svjetlosti jasno sugerira da se radi o prizmi kojoj je vidljiva samo jedna (od dvije) baza. Ako bi se gledalo ne imajući na umu svjetlost, vidljiv je samo trokut. Nigdje tu nema piramide - komentar je na Facebooku.

Drugi gledatelj poručuje:

- Pa ne lomi se svjetlost kroz piramidu nego kroz prizmu, to je jasno kao dan. I u geometrijskom i u svakom drugom smislu.

Lovcu bi tada preostale dvije sekunde i još jedan korak do pobjede.

To je bilo premalo vremena za čitanje pitanja i iščekivanja njegovog odgovora pa je pobjednikom proglašen natjecatelj.

- Bit će mu isplaćeno 17.500 kn, odnosno iznos za koji je igrao u završnoj potjeri. Uz isprike natjecatelju, ispričavamo se i gledateljima koje pozivamo da i dalje uživaju u premijernim emisijama Potjere - rekao je voditelj Joško Lokas (49) na kraju emisije.