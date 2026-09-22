Došlo je to doba godine: Mariah Carey najavila božićnu turneju

Mariah Carey (57), najpoznatija po blagdanskom hitu 'All I Want for Christmas is You' iz 1994. godine, otkrila je da će ove zime održati europsku božićnu turneju u Ujedinjenom Kraljevstvu i na Malti, javlja britanski Mirror. Prvi put nakon gotovo deset godina, Carey stiže u UK gdje će održati tri koncerta, prvi u Birminghamu 27. studenog.

- Moja božićna turneja stiže u Ujedinjeno Kraljevstvo i na Maltu! Jedva čekam slaviti s vama! - napisala je pjevačica na Instagramu. Carey je ove godine nastupila na ceremoniji otvorenja Zimskih olimpijskih igara u Milanu, nakon čega su krenuli komentari kako je pjevala na playback.

- Mariah Carey izgleda kao da joj je dosta playbacka. To bi se moglo riješiti tako da doista zapjeva - napisao je jedan korisnik na X-u, a drugi dodao kako Carey užasno pjeva na playback te da je lijena.

- Gledati Mariah Carey na otvaranju Olimpijskih igara 2026... ukočena je, pjeva na playback i izgleda kao da čita s telepromptera! - bio je jedan od komentara.

