Laura Prgomet divljala je u policijskom vozilu i umalo su sletjeli s ceste. Vrijeđala je policajce i napadala ih. Otprije je poznata policiji
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DOZNAJEMO DETALJE Laura je divljala u autu, zamalo sletjeli s ceste, udarila policajku u glavu
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Mjesec dana istražnog zatvora za Lauru Prgomet (26) epilog je teške noći, ali i teške ruke, u jednom dubrovačkom kafiću prošle nedjelje. Kako kažu svjedoci, bila je vidno rastresena, bacala čaše, a kad je došla policija, navalila je i na njih. Iz izvora bliskih slučaju doznajemo da se nije smirila ni u policijskom automobilu, dok su je vozili u bolnicu. Dapače, dala je “gasa”, pa su zamalo sletjeli s ceste.
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