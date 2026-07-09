Obavijesti

Show

Komentari 40
EVO I KOLIKA JOJ KAZNA PRIJETI PLUS+

DOZNAJEMO DETALJE Laura je divljala u autu, zamalo sletjeli s ceste, udarila policajku u glavu

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 3 min
DOZNAJEMO DETALJE Laura je divljala u autu, zamalo sletjeli s ceste, udarila policajku u glavu
Foto: Dubrovački dnevnik/Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Laura Prgomet divljala je u policijskom vozilu i umalo su sletjeli s ceste. Vrijeđala je policajce i napadala ih. Otprije je poznata policiji

Admiral

Mjesec dana istražnog zatvora za Lauru Prgomet (26) epilog je teške noći, ali i teške ruke, u jednom dubrovačkom kafiću prošle nedjelje. Kako kažu svjedoci, bila je vidno rastresena, bacala čaše, a kad je došla policija, navalila je i na njih. Iz izvora bliskih slučaju doznajemo da se nije smirila ni u policijskom automobilu, dok su je vozili u bolnicu. Dapače, dala je “gasa”, pa su zamalo sletjeli s ceste.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 40
DOZNAJEMO Bojan Bogdanović kupio je dva stana za 2 mil.€
DOBRA INVESTICIJA U ZAGREBU

DOZNAJEMO Bojan Bogdanović kupio je dva stana za 2 mil.€

Nadomak Muzeja suvremene umjetnosti naš košarkaš investirao je u novogradnju, a kako doznajemo, to mu nije jedino ulaganje u metropoli
FOTO Ona ima 56? Nemoguće! J.Lo isfurala dekolte do pupka, a voli pokazati figuru i u tangama
UKRALA JE PAŽNJU

FOTO Ona ima 56? Nemoguće! J.Lo isfurala dekolte do pupka, a voli pokazati figuru i u tangama

Jennifer Lopez ponovno je istaknula svoju isklesanu figuru. U bijeloj haljini je ova 56-godišnja pjevačica i glumica prošetala Parizom, a svi su gledali u poprilično dubok dekolte...
Pogledajte sva modna izdanja Valentine Miletić: Voditeljica oduševila u elegantnom odijelu
'AMERICANA'

Pogledajte sva modna izdanja Valentine Miletić: Voditeljica oduševila u elegantnom odijelu

Voditeljica 'Americane' istaknula se svojim elegantnim modnim izdanjima u kojima su do sada prevladavale haljine, no jučer se odlučila za malu promjenu. Odjenula je elegantno bijelo odijelo koje joj je odlično pristajalo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026