DOZNAJEMO DETALJE Laura je divljala u autu, zamalo sletjeli s ceste, udarila policajku u glavu

Mjesec dana istražnog zatvora za Lauru Prgomet (26) epilog je teške noći, ali i teške ruke, u jednom dubrovačkom kafiću prošle nedjelje. Kako kažu svjedoci, bila je vidno rastresena, bacala čaše, a kad je došla policija, navalila je i na njih. Iz izvora bliskih slučaju doznajemo da se nije smirila ni u policijskom automobilu, dok su je vozili u bolnicu. Dapače, dala je “gasa”, pa su zamalo sletjeli s ceste.