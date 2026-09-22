Doznajemo kamo Maja Šuput putuje nakon izleta u London

Kazaljke Big Bena otkucale su ponoć, naša poznata pjevačica, Maja Šuput, dočekala je 47. rođendan, i to u velikom stilu. Krevet luksuznog londonskog hotela, na koji je Maja legla odjevena u crnu haljinu sa zlatnim detaljima, poslužio je savršeno za rođendansko fotografiranje, a s tim fotografijama se kasnije i pohvalila pratiteljima na Instagramu.

No dan prije samog rođendana Maja je provela u šetnji Londonom, luksuznim restoranima, ali i kupovini po svjetski poznatim robnim kućama koje u svojoj ponudi imaju samo najbolje komade svjetskih dizajnera. Kad se vratila u hotel, točno u ponoć, dočekalo ju je iznenađenje na krevetu. Maja je tako legla u već spomenutoj elegantnoj crno-zlatnoj haljini na krevet, a ispred nje nalazila se čokoladna torta ukrašena jednom svjećicom, dok je pjevačica u ruci držala čašu rashlađenog pjenušca te je sretno, s osmijehom od uha do uha, pozirala na svoj veliki dan.

I tako... opet se pokazalo da su godine samo broj - napisala je Maja u objavi na Instagramu gdje je na fotografijama pozirala u crnom donjem rublju poznate modne kuće Gucci, a čija je cijena oko 700 eura.

Foto: Instagramž

Pozirala je Maja tako u donjem rublju držeći čašu hladnog šampanjca, a kako joj ne bi bilo hladno i ovoga puta je preko sebe 'nabacila' bundicu, no sada u smeđo sivoj boji. Na drugim fotografijama pozirala bez bundice sjedeći na krevetu s viklerima u kosi dok se iza nje nazirao bogati buket cvijeća. Maji ovaj rođendan zauvijek ostao u lijepom sjećanju, no kako doznajemo slavlje neće završiti u Londonu.

Navodno, prema našim saznanjima, pjevačica će se već krajem tjedna uputiti ka Beogradu gdje će nastaviti s proslavom. Sudeći prema fotografijama koje je objavljivala iz Londona, u srpskoj prijestolnici će također biti 'ludo i nezaboravno'. A, iako je pjevačica viđena u zračnoj luci, kada je krenula na put za London, u društvu Emila Tedeschija mlađeg, muškarac koji ima posebno mjesto u njenom životu sve je iznenadio objavom povodom Majinog rođendana.

Foto: Čitatelj 24sata

Jedan od njenih najboljih i najbližih prijatelja, ali i poslovni suradnik, poznati stilist Marko Grubnić, na svojim je društvenim mrežama ljubav i emocije koje ima za svoju prijateljicu prenio u tekst koji je objavio zajedno s njihovim zajedničkim fotografijama s jedne od mnogih proba kostima koje joj upravo on osmišljava.

- Happy birthday, moja srodna dušo… Draga moja Maja Šuput, neki ljudi uđu u naš život i jednostavno ga učine ljepšim. Glazbu učine glasnijom, dane svjetlijima, smijeh dužim, a život sretnijim. Ti si meni učinila sve to… i puno, puno više. Ti ćeš zauvijek biti moja osoba. Moj ride or die. Moja sestra za cijeli život. Kroz sve što nam život donese, zajedno ruku pod ruku... - emotivno je započeo tekst na Instagramu Marko Grubnić.

Marko i Maja već su dugi niz godina prijatelji te često objavljuju zajedničke fotografije, što sa slavlja, a što sa zajedničkih putovanja. Obožavatelji su mogli i na društvenim mrežama primijetili kako upravo Marko stoji iza svih kostima koje Maja nosi u popularnom showu Nove TV, 'Supertalent', gdje je članica žirija.

- Ne mogu ni zamisliti svoj život bez tebe u njemu. Toliko smo godina prošli zajedno, toliko se smijali do suza, plakali, slavili, ludovali, sanjali, padali, pa se ponovno dizali… Držali jedno drugome ruku onda kada je bilo najljepše, ali još čvršće onda kada nije bilo lako. I upravo zato znam koliko je rijetko i dragocjeno ovo što mi imamo. Hvala ti što si baš mene izabrala da kroz život koračam uz tebe. Hvala ti na povjerenju, svakoj tajni, svakom zagrljaju, svakom našem smijehu, svim ludim noćima koje ćemo pamtiti cijeli život i svim uspomenama koje samo nas dvoje razumijemo. Hvala ti što me nikada nisi osuđivala, što si me voljela i onda kada možda ni sam sebe nisam najbolje razumio i što si, bez obzira na sve, uvijek bila tu - piše u objavi pa nastavlja:

Foto: Instagramž

- Neka te najljepše godine koje tek dolaze ispune mirom, zdravljem, ljubavlju, blagostanjem i onom najvećom, najčišćom srećom. Neka ti se ostvare baš sve želje, a posebno one najtiše... one o kojima nikome ne govoriš i o kojima maštaš kada ostaneš sama sa svojim mislima. Uživaj u životu bez zadrške. Voli jako. Kako ti kažeš 100%. Smij se glasno. Sanjaj veliko kao i do sada. I nastavi blistati kao najsjajniji dijamant - svoja, posebna, neponovljiva. I zauvijek ostani ta vedra, luckasta, nasmijana žena ogromnog srca i najdivnija mama našem najslađem dječaku. Volim te neopisivo. Poštujem te. Ponosan sam na tebe. I beskrajno sam zahvalan što te imam.

Šuput je karijeru započela s 19 godina kao članica grupe EnJoy, a do danas se prometnula u jedno od najpoznatijih lica na domaćoj glazbenoj sceni. Iako slovi za 'kraljicu zabave', Maja je i poduzetnica te je vlasnica tvrtke 'Majushka' koja je lansirala velik broj proizvoda povezanih s pjevačicom, poput mikrofona, parfema i raznog drugog asortimana.