DOZNAJEMO Maja Šuput otišla je u London s Tedeschijem ml.

Maja Šuput otputovala je u London u nedjelju ujutro u društvo mlađeg muškarca. Kako doznajemo, radi se o Emilu Tedeschijem mlađim. Čitatelj koji nam je poslao snimke i fotografije ispričao nam je kako su bili prisni.

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Pokretanje videa... VIDEO Maja Šuput leti s mlađim muškarcem: 'Prije leta pali su poljupci i zagrljaji' | Video: Čitatelj 24sata

- Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme. Ne znam kamo putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno - rekao je čitatelj.

Maja je kasnije otkrila kako je otputovala u London te je od tamo objavila snimku. Prije toga objavila je i fotografiju sa zračne luke gdje je poručila da kreće njezin 'rođendanski tjedan'. Za par dana će proslaviti 47. rođendan.

Foto: instagram

Nakon prekida sa Šimom Elezom, Maja Šuput svoj ljubavni život zasad drži prilično daleko od javnosti. U posljednjih nekoliko mjeseci nije javno potvrdila novu ozbiljnu vezu. Maja nakon prekida nije skrivala da joj se muškarci javljaju, ali zasad nije predstavila nikoga kao novog partnera.

Emil Tedeschi mlađi je ranije bio u braku sa 17 godina starijom Nikom Perenčević, kćeri poduzetnika Mihajla Perenčevića. Par se prošle godine rastao.