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SNIMLJENI NA ZRAČNOJ LUCI

DOZNAJEMO Maja Šuput otišla je u London s Tedeschijem ml.

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
DOZNAJEMO Maja Šuput otišla je u London s Tedeschijem ml.
Foto: Čitatelj 24sata
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Rođendanski tjedan pjevačica će provesti, kako je sama otkrila, u Velikoj Britaniji. Prije leta izmjenjivala je poljupce s mladim Emilom. Oboje iza sebe imaju brak

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Maja Šuput otputovala je u London u nedjelju ujutro u društvo mlađeg muškarca. Kako doznajemo, radi se o Emilu Tedeschijem mlađim. Čitatelj koji nam je poslao snimke i fotografije ispričao nam je kako su bili prisni. 

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Maja Šuput leti s mlađim muškarcem: 'Prije leta pali su poljupci i zagrljaji' VIDEO
Maja Šuput leti s mlađim muškarcem: 'Prije leta pali su poljupci i zagrljaji' | Video: Čitatelj 24sata

- Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme. Ne znam kamo putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno - rekao je čitatelj. 

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Maja je kasnije otkrila kako je otputovala u London te je od tamo objavila snimku. Prije toga objavila je i fotografiju sa zračne luke gdje je poručila da kreće njezin 'rođendanski tjedan'. Za par dana će proslaviti 47. rođendan. 

Foto: instagram

Nakon prekida sa Šimom Elezom, Maja Šuput svoj ljubavni život zasad drži prilično daleko od javnosti. U posljednjih nekoliko mjeseci nije javno potvrdila novu ozbiljnu vezu. Maja nakon prekida nije skrivala da joj se muškarci javljaju, ali zasad nije predstavila nikoga kao novog partnera.

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Emil Tedeschi mlađi je ranije bio u braku sa 17 godina starijom Nikom Perenčević, kćeri poduzetnika Mihajla Perenčevića. Par se prošle godine rastao. 

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