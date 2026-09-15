Od 1955. do 1962. godine Dragica Pavičić pisala je najvećim glumačkim zvijezdama tog vremena. Mnogi od njih su joj odgovorili. Brat Davorin Bujević sve je sačuvao i napravio izložbu
IZLOŽBA U KINU EDISON U KARLOVCU PLUS+
Dragica iz Karlovca bila je dobra prijateljica holivudskih zvijezda
Čitanje članka: 3 min
Prošloga je tjedna karlovačko kino Edison proslavilo treću godišnjicu od ponovnog otvaranja, a bila je to sjajna prilika za nesvakidašnju izložbu fotografija. Dragica Pavičić je kao tinejdžerica od 1955. do 1962. godine slala pisma holivudskim zvijezdama. Mnogi od njih odgovorili su joj potpisanom fotografijom ili pismom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku