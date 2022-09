Roko se prestao baviti sportom u koroni, a Dragica je kuharica pa joj je teško odbiti hranu

Polako upoznajemo kandidate šeste sezone showa 'Život na vagi' kojima će treneri Maja i Edo pomoći da promijene svoj život. Upoznajte Dragicu i Roka koji cijeli život vode borbu s kilogramima.

Dragica Ceković (60)

Dragica Ceković dolazi iz Kravarskog, radi kao kuharica u osnovnoj školi i na čelu je Udruge žena Općine Kravarsko, a ima 123 kilograma.

Ponosna supruga, majka i baka kaže kako joj je rođenje unučadi obilježilo život, a sada je odlučna u tome da napravi nešto po pitanju svojih kilograma.

- Odlučila sam se prijaviti u 'Život na vagi' kad sam primijetila da su mi kilogrami počeli smetati i zahvaljujem RTL-u što su me pozvali i dali mi priliku da si pružim šansu za bolji i dulji život - kaže Dragica koja se zbog viška kilograma boji prerane smrti.

- Uvijek sam bila bucmastija, ali to me nije sputavalo ili mi smetalo. Za vrijeme trudnoće, i prve i druge, počela sam se debljati i to je išlo sve dalje. Zatim, kuharica sam, malo i političarka, tako da se često nalazim u situacijama da me nude hranom i pićem. A i kad kuhate, morate sve probati, ne možete nekome poslužiti jelo ako vi to niste probali - iskrena je Dragica i dodaje kako je isprobavala razne dijete i neke proizvode za skidanje kilograma, ali kad god bi prestala s tim, vratilo bi joj se gotovo dvostruko više.

Ni obitelj ni prijatelji nisu joj nikad govorili da bi trebala smršavjeti, no sada su joj velika podrška pa Dragica misli kako joj to nisu ništa spominjali zato što su sigurno bili uvjereni da bi se naljutila na njih.

- Najveća podrška za skidanje kilograma su mi moj muž, moja djeca i unučad. Muž mi je rekao da me podržava i da idem, ali uvjeren je kako neću uspjeti i da ću odustati. Poznaje me - kroz smijeh kaže Dragica i naglašava kako će ih sve ugodno iznenaditi jer je sad odlučila sebe staviti na prvo mjesto.

Roko Jurić (30)

Roko Jurić dolazi iz Zagreba, radi u proizvodnji autodijelova i ima 151 kilogram. Rođendan koji je proslavio u ožujku Roko će zacijelo pamtiti cijeli život jer se upravo na taj za njega važan dan odlučio prijaviti u 'Život na vagi'!

- U ovih posljednjih godinu dana imao sam želju promijeniti se za 180 stupnjeva zato što se bojim da zbog viška kilograma neću ispuniti svoje potencijale. I prije su me mama i rodbina nagovarali da se prijavim, ali nije mi se sviđalo što ću biti pred kamerama. No za rođendan sam si rekao da me boli briga za sve i tko što misli jer je to najbolja prilika da promijenim svoj način života - kaže Roko koji se želi baviti trčanjem, planinarenjem i normalno hodati.

Priznaje kako je cijeli život bio sklon debljanju jer je oduvijek volio puno jesti, ali da je to neko vrijeme držao pod kontrolom zato što je bio dosta aktivan - trenirao je plivanje i veslanje tijekom osnovne i srednje škole, često igrao nogomet i košarku s ekipom te odlazio u teretanu.

No posljednjih pet godina prestao je sa svim aktivnostima, a na njegovu kilažu utjecalo je i razdoblje kad smo svi zbog korone bili u izolaciji. U nekoliko navrata trudio se izgubiti nakupljene kilograme i bio uspješan u tome, no s vremenom bi odustao i vratio sve što je izgubio.

- Kad se uspijem primiti vježbanja, onda sam potpuno u tome. Problem je što se uvijek dogodi nešto što me vrati u rutinu. Primjerice, kažem, sutra ću, napravim si plan, zapravo - imam plan o tome kako ću napraviti plan. I tako prođe tjedan dana, pa mjesec, godina… Zato sam se i prijavio u show jer tu ne mogu imati 'plan za plan', nego ga moram imati u ovom trenutku. Sad sam fokusiran i mislim da mogu daleko dogurati - samouvjereno kaže Roko koji živi s majkom i koja je uz njegove prijatelje bila oduševljena što se odlučio prijaviti uz show.

- Mama mi je najveća podrška i ona najviše želi da smršavim. Tu su i rodbina i prijatelji iako znam da će me zafrkavati kad se ovo bude prikazivalo na televiziji - zaključuje.

