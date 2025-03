Drake je povukao tužbu protiv iHeartMedia, ali sukob zbog Lamarove pjesme nije gotov!

Medijska kuća iHeartMedia sa sjedištem u Teksasu izjavila je da je riješila pravni spor s Drakeom (38) oko pjesme Kendricka Lamara (37) "Not Like Us", nakon što je dokazala da "nije učinila ništa pogrešno."

Drake je u studenom prošle godine, kako navodi Page Six, podnio tužbu u kojoj je tvrdio da je iHeartMedia primila nezakonite isplate od Universal Music Groupa kako bi povećala emitiranje pjesme "Not Like Us" na radiju. Inače, UMG je matična diskografska kuća za oba repera.

Također, tvrdi kako je UMG znao da pjesma i njezin glazbeni spot ponižavaju njegov ugled lažno ga optužujući da je seksualni prijestupnik.

Tvrtka iHeartMedia, sa sjedištem u San Antoniju, isprva je odbila komentirati nagodbu, koja je otkrivena prošlog tjedna u sudskim dokumentima. No, u subotu je objavila ažuriranu izjavu.

- U zamjenu za dokumente koji su pokazali da iHeart nije učinio ništa pogrešno, Drake je pristao povući svoju tužbu. Nije bilo nikakvih međusobnih isplata - navodi se u izjavi.

Zastupnik kanadskog repera osporio je izjavu iHearta rekavši da tvrtka "još uvijek nije dostavila nijedan dokument Drakeu, a kamoli bilo kakvu informaciju koja bi dokazala da nisu učinili ništa pogrešno."

- Ovo prepucavanje je besmisleno. Drake je povukao tužbu. Mi nismo učinili ništa pogrešno. Kraj priče - izjavili su kasnije iz iHeartMedia.

Na kraju je tim pjevačevih odvjetnika izjavio kako su reper i iHeartMedia "postigli prijateljsko rješenje spora", a Drake neće moći ponovno podnijeti tužbu protiv te tvrtke.

Osim tužbe u Teksasu, Drake je u siječnju podnio tužbu i protiv UMG-a zbog, kako tvrdi, lažnih optužbi za pedofiliju iznesenih u pjesmi "Not Like Us". Američki reper Lamar nije imenovan u u toj tužbi.

Sukob između dvojice repera Drakea i Lamara jedan je od najvećih u hip-hopu posljednjih godina.