Drama na selu! Valentina: Što ste vi to imali preko poruka?!; Ivana: Htio je da idemo do kraja

Dvije kandidatkinje posvađale su se oko farmera Tonija. Ivana, inače kandidatkinja na imanju kod Ivice, tvrdi da se s Tonijem već ranije povezala preko interneta te da su razvili bliski odnos. Razljutilo je to Tonijevu kandidatkinju Valentinu, javnosti poznatu kao kandidatkinju iz prijašnjih sezona Ljubavi na selu.

- Što ste vi imali preko poruka? Ako se niste vidjeli, ako se niste dodirnuli, poljubili, nešto, ako ste samo pisali neke poruke, šta je to, šta ste imali... - komentirala je Valentina.

- On je mene i prije nego smo tu došli, upoznao me s kćerkom preko kamere, upoznao je moje roditelje, upoznala sam ja njegovu majku i on je htio da mi idemo do kraja, na romantično putovanje, čak, i svašta nešto - rekla je Ivana.

- Kaže on se zezao, ali ja to shvaćam, on živi tu negdje kod Vinkovaca, ti živiš u Sarajevu - dodala je Valentina.

- Ja mislim da on svakom priča neku priču i laže - zaključila je Ivana.

Farmer Toni je ranije rekao da mu se čini da je Valentina došla u emisiju 'Ljubav je na selu' samo da bude viđena i zbog promocije. Pri prvom susretu komentirao je da se odjenula izazovno i da je zgodna cura, a pitao ju je i bi li došla k njemu u mjesto Cerić.

- Na izlet bih, ali da se preselim, ne - rekla je Valentina. Toni je rekao da polako i da se ne seli sutra.

Foto: RTL

- Volim more - istaknula je Valentina i rekla da se ne vraća u rodnu Hercegovinu jer onda ne bi bila pokraj mora.

- To mi se ne sviđa. Vjerujem da je došla tu da bude viđena, zbog promocije. Ne znam - komentirao je Toni.

Foto: RTL

Priznao je da mu je ona od svih njegovih kandidatkinja odmah zapela za oko. Komentirao je i svoje riječi da je Valentina previše napudrana. "Lijepa je i bez šminke, previše toga nabacuje na sebe. Lijepo joj stoji, prirodno je bolje. Ljepša je bez šminke", ispričao je farmer, piše RTL. Kako će se razviti situacija, gledajte dalje u emisijama...

Podsjetimo, Valentina je već dobro poznato lice. Sudjelovala je u devetoj sezoni showa 'Ljubav je na selu', a sad se nakon kraha braka s Vatroslavom Tijanom vratila u 17. sezonu. Valentina je Vatroslava upoznala u devetoj sezoni showa. Brzo su kliknuli i zaljubili se. Svoju vezu nakon showa okrunili su vjenčanjem na plaži u Ražancu 2019. godine. Zajedno imaju dvoje djece. Njihov brak ipak nije opstao, a sad je Valentina spremna za novo iskustvo.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr