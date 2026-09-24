Drama na setu MasterChefa: Kandidatkinji pozlilo usred snimanja, chef otrčao pomoći

Gotove su audicije u MasterChefu, a sada se kandidati bore za ulazak u top 21 i Masterchef vilu. U jučerašnjoj epizodu jednoj kandidatkinji nije bilo dobro te joj je pozlilo usred emisije.

Naime, kandidatkinja Marija podignula je ruku dok su chefovi govorili i rekla: "Oprostite", na što je chef Mario rekao: "Marija, digla si ruku", a ona je nastavila: "Da, malo mi je loše, ali..." pokušala je reći kroz osmijeh, ali je onda izgledalo kao da će se onesvijestiti.

Chef Stipe brzo je otrčao prema njezinu kulinarskom stolu dok je netko uzvikivao: "Odite po nju odmah", a pridružilo se i nekoliko drugih kandidata kako bi je pridržali da ne padne. "Vode, vode", govorili su.

U videu objavljenom na Instagram profilu MasterChefa prikazano je kako kasnije Marija objašnjava kako joj se u trenutku samo zacrnilo.

"Morala sam reći bilo kome samo da me vidi da moramo stati zato što sam skoro pala u nesvijest", rekla je.

U komentarima su je gledatelji pohvalili na skromnosti i zaželjeli joj brz oporavak.