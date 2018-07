'Drama' na setu 'Prijatelja': Joey nije htio ljubiti Monicu

Pronaći jednog glumca koji unosi magiju u ulogu je zahtjevno, ali pronaći njih šestero i to da onda još uz to imaju kemiju jedno s drugim je ravno čudu, rekao je za svoje kolege iz sitcoma “Prijatelji” David Schwimmer, publici poznat kao Ross.

To je jedan od najboljih sažetaka “čarolije” Prijatelja, serije koja je promijenila televiziju i postala jedna od glavnih pop-kulturnih okosnica čitave generacije (i usudili bismo se reći ne samo jedne). “Prijatelji”, serija koja se emitirala između 1994. i 2004. godine, reprizira se na Doma TV.

Iako su mnogi zazivali snimanje filma, a o tome se i sada ponekada šuška, ekipa glumaca -David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, LIsa Kudrow, Matthew Perry i Courtney Cox Arquette - odlučili su da žele da njihova ekipa dostojanstveno završi seriju koja je obilježila i njihove živote. Izvedba svih šestero glumaca bila je često hvaljena - od razmažene Rachel, neurotične Monice, alternativne Phoebe, preko blesavog Joeyja, analitičnog Rossa i nesigurnog Chandlera. Svi su, osim Courtney Cox, dobili i nominacije za Emmyja.

Foto: Screenshot

Dio kemije na malim ekranima ekipa sasvim sigurno duguje i tome što su se jednako dobro slagali i privatno. Schwimmer i Kudrow su od samog početka inzistirali da šestorka zajedno pregovara o plaći, a to je prvi takav primjer sloge u showbusinessu. Kudrow i Perry su, u prvim ugovorima, imali manje plaće jer su imali, u teoriji (ali to je brzo promijenjeno) manje uloge. Četvero ostalih kolega zaprijetilo je bojkotom ako im se ne povećaju plaće.

Rolling Stone je 1995. godine pisao o tome kako se ekipa nalazi svakog četvrtka kako bi zajedno pogledali seriju na televiziji. Muška je trojka zajedno proputovala Europu, a Aniston je kuma Coxinom djetetu.

Foto: YouTube

Prva je sezona imala miješane kritike. Neki su rekli kako nikada neće postići “beskrajnu lakoću postojanja” kakvu ima “Seinfeld”. No to je, vrijeme je pokazalo, bilo uspoređivanje krušaka i jabuka. Iako obje serije uključuju prijatelje, druženje u stanu i bavljenje svakodnevicom i ton i izričaj serija ne može biti različitiji. Već od druge sezone nadalje kritičari su se čak počeli ispričavati piscima “Prijatelja” jer su - pogriješili.

“Prijatelji su na prvi pogled bili previše jednostavni i saharozasti, ali na drugi pogled ima tu i nijansi, i pameti, i topline i dubine, a ne samo humora koji je, usput rečeno, odličan”, kaže jedan televizijski kritičar.

Foto: BrightSide/Screenshot

Prva je to serija, u nizu ostvarenja poput “Pod istim krovom” i “Puna kuća”, u kojoj obitelj nije isto što i krvno srodstvo, dapače, šalje poruku da je mladim ljudima, u žrvnju života i velikog grada, jednako važno imati odabranu obitelj uz onu biološku.

Rijetko tko zna da su “Prijatelji” mogli biti sasvim drugačiji da se slušalo neke od prvotnih ideja scenarista koji su seriju radili i smišljali. Joey tako, primjerice, nije trebao biti glupkast nego zločest, a to je promijenjeno kada se LeBlanc zapitao zašto bi se onda itko iz te ekipe sa njime družio.

Rachel je trebala glumiti Courtney Cox, a Monica je trebala biti Jennifer Aniston ali su obje glumice u isto vrijeme zaključile kako im bolje paše “okretanje” uloga. Jedno su se vrijeme igrali s idejom da se romantično spoje i Phoebe i Joey, a kao “glavni” par su, na početku, zamislili Monicu i Joeyja.

Foto: BrightSide/Screenshot

- Tek smo kasnije shvatili neke stvari, poput toga da Joey ima zlatno srce, ili koliko su zabavne Monicine neuroze. Prekrasno je što smo imali slobodu otkrivati karaktere po putu”, kaže jedan od scenarista. Serija se, između ostalog, trebala zvati “Insomnia Cafe”, “Six of One” ili “Friend Like Us”, a tijekom uvodne špice svirao je R.E.M-ov “Shiny Happy People” koji je zamijenjen pjesmom “I’ll Be There For You” benda “The Rembrandts”.

Glumci su, uz iznimku Courtney Cox, prije ovog angažmana imali minimalno poslova pa je tako Matt LeBlanc s prvom plaćom otišao u restoran na topli obrok nakon što je tjednima, ako ne i mjesecima, jeo pizze i sendviče. Na kraju desete sezone bili su plaćeni milijun dolara po epizodi.

Foto: Screenshot

Iako su obožavatelji najviše investirali u odnos Rachel i Rossa (koji nije najslavnije zaokružen), možda je najslađe prijateljstvo između - Chandlera i Joeyja, i dobar pokazatelj da ne mora uvijek u središtu svega biti romantična ljubav, već i prijateljstvo.

- Kasniji pokušaji pokazali su kako su “Prijatelji” bili munja koja se više neće tako lako ponoviti - rekli su s odmakom producenti.