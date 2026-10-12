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NESUGLASICE U TIMOVIMA

Drama u Asia Expressu, Maja prozvala Pina zbog Katarine: 'Nisi se tu došao zaljubljivati'

Piše 24sata,
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Drama u Asia Expressu, Maja prozvala Pina zbog Katarine: 'Nisi se tu došao zaljubljivati'
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Foto: RTL
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Pino i Katarina sve se češće zadirkuju, smješkaju i koketiraju, a Maja pritom ima osjećaj da njezin dugogodišnji prijatelj više nije onaj Pino kojeg poznaje. Što će dalje biti pogledajte u novoj epizodi u 21.15 na RTL-u

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Prošlu epizodu showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' timovi su nakratko proveli u školskim klupama, a sada ih čeka nastavak utrke za amulet. No uz zahtjevne zadatke i borbu za prednost, među njima sve više dolaze do izražaja i narušeni odnosi. Ovaj put u središtu pozornosti naći će se odnos Maje, Pina i Katarine, a čini se da će prijateljstvo na velikom putovanju biti stavljeno na ozbiljan test.

Pino i Katarina sve se češće zadirkuju, smješkaju i koketiraju, a Maja pritom ima osjećaj da njezin dugogodišnji prijatelj više nije onaj Pino kojeg poznaje. „Tu se događaju neke druge stvari zbog kojih se ljutim na njega“, kaže Maja.

Foto: RTL

Svom će partneru Maja dati do znanja da joj smeta njegovo ponašanje i da joj je teško gledati bliskost koju razvija s Katarinom. U trenutku kada bi trebali biti usredotočeni na zajednički cilj, njihov će se odnos naći pred nizom pitanja.

„Nisi se tu došao zaljubljivati, tu si došao igrati“, poručuje Maja koja ima osjećaj da u prijateljstvu koje joj je važno više ne dobiva istu bliskost i podršku. „Katarina i Pino imaju tu neku povezanost, a meni to ponekad fali“, iskrena je.

„Oni su dugogodišnji prijatelji, a meni se čini da Maja želi svog najboljeg prijatelja za dečka. Ali to je negdje u dubini srca“, komentira Kartelo svoje viđenje cijele te situacije.

Foto: RTL

„Samo želim osobu koju ću osjetiti da je stvarno tu, koja je uz mene. On nekad to ne može razumjeti“, objašnjava Maja, no Pinu neće biti sasvim jasno zašto je situacija toliko ozbiljna. „Lakše funkcioniram kad mi netko kaže što mu treba“, kaže.

Dok se među Jokerima gomilaju emocije i neizgovorena očekivanja, ni ostali parovi neće biti pošteđeni izazova. Ella se neće osjećati dobro, a iscrpljenost i umor uzet će danak.

Hoće li Maja i Pino izgladiti nesuglasice? Što će se dogoditi sa Skitnicama? Kakvog su okusa mravi i kako biti u paru koji uživa u blagodatima imuniteta? Odgovori stižu u novoj epizodi 'Asia Expressa' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

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